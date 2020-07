Gobierno de Estados Unidos comienza proceso para retirarse de la OMS

Este martes, la Casa Blanca anunció que inició el proceso para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paso que se hará efectivo dentro de un año y que llega en plena pandemia por la COVID-19.

Estados Unidos notificó al secretario general, Antonio Guterres, que su salida será efectiva el 6 de julio de 2021, confirmaron un alto cargo del Departamento de Estado y otro funcionario estadounidense.

“El Congreso de Estados Unidos recibió la notificación de que el presidente retiró oficialmente a Estados Unidos de la OMS en medio de una pandemia”, dijo en Twitter el senador demócrata Bob Menéndez.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020