Disponible para iOS y Android el primer pack de stickers animados de WhatsApp

Llevamos mucho tiempo leyendo noticias sobre los supuestos stickers animados de WhatsApp, los cuales aparentemente empezaron a estar disponibles desde hace unos días. Sin embargo, aunque en teoría la aplicación soportaba dichos stickers no había forma de probarlos porque no había sticker oficiales o de terceros que funcionaran en la aplicación. Ya no es así.

WhatsApp ha lanzado de forma oficial su primer pack de stickers animados, ya está disponible en la aplicación y se puede descargar de forma gratuita sin tantas complicaciones, aunque hay que seguir algunos pasos antes de poder probarlos.

¿Cómo probar el primer pack de stickers animados?

Lo primero que debes saber es que por ahora esta opción solo la pueden disfrutar los usuarios beta de Android o iOS, si tienes un iPhone forzosamente debes pertenecer al programa y tener instalada la última versión disponible, aunque por desgracia el programa de momento está cerrado.

Si tienes Android debo decir que el programa beta también está cerrado, pero puedes instalar el APK de la última versión correspondiente al número 2.20.195.1 para poder disfrutar de esta característica.

Una vez que tienes las versiones correspondientes solo debes ir a la sección de stickes en WhatsApp, seleccionar la opción de “más” y buscar el pack “Playful Piyomaru”, el cual aparece con un signo de play que indica que es un pack animado.

Solo debes descargarlo para poder utilizarlo como cualquier otro sticker.

Los usuarios que tienen la última versión pueden descargar el pack de stickers y enviarlo sin problemas; aquellos que solo tienen la versión 2.20.194.7 podrán ver el sticker animado, pero no podrán descargar el pack, y todos aquellos que no sean beta o tengan una versión inferior a esta podrán ver el sticker sin movimiento, es decir, como todos los demás.

¿Qué hacer si no veo los stickers animados?

En caso de que tengas la versión 2.20.15.1 para Android o 2.20.70.26 para iOS y no puedas descargar el nuevo paquete de stickers animados, entonces lo que debes hacer en ese momento es crear una copia de seguridad y desinstalar WhatsApp.

Cuando vuelvas a instalar la aplicación se aplicarán las últimas novedades en el servidor de tu versión beta, por lo que no deberías tener ningún problema para descargar y usar el pack de stickers animados.

(Tomado de Unocero)