Cuba reporta dos nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 41 altas médicas (+ Video)

Ante dudas de algunas personas acerca de la veracidad del número de casos reportados en el país, la autoridad sanitaria reafirmó que en Cuba existe total transparencia con los datos sobre el nuevo coronavirus.

“La información que se brinda es la real, no hacemos nada con ocultarla, porque si tuviéramos pacientes positivos que no los informáramos, estarían abarrotados los cuerpos de guardia, que no es la situación del país”, enfatizó Durán García.