Madre y niña matanceras positivas a la COVID-19 agradecen atenciones y cariño que reciben

Jennifet Bustamante (31 años), natural de Artemisa, residente en Santa Marta Varadero, es la madre de la niña de 8 años Vanessa Suárez Bustamante, ambas positivas al Covid 19, hospitalizadas en El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Mario Muñoz Monroy de la Provincia de Matanzas. Arribaron a Cuba el 21 de marzo provenientes de Guyana.

Conversamos con ellas hace algunos minutos: " La niña está bien, goza de buena salud. Yo también, ambas estamos en buenas condiciones y no presentamos complicaciones... Quiero agradecer a los clinicos, intensivistas, médicos de este hospital, mi hija y yo le debemos estar hoy en perfecto estado de salud...Soy una madre feliz, no pensé tener este inmenso cariño y atención, me siento segura y positiva...Un abrazo para mis compañeros del Hotel Iberostar y para mis familiares y amigos...Periodista: no deje de informar al pueblo y pedirles que tomen todas las medidas sanitarias, pronto estaremos abrazándonos una vez más... Mi niña Vanessa les envía a todos un beso, una foto junto a su pediatra y una sonrisa de amor y confianza en la medicina cubana"

(Tomado de la página de Facebook Cuban Journalist)