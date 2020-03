Respuesta a "Trasladando dígitos en la canoa de ly; y desmenuzando el aforismo"

Este acertijo, hecho en su parte matemática a dos mentes entre ly y yo, tiene su polisemia interpretativa. No pudimos ajustar los relojes y es posible que su idea original difiera de la mía; puede enriquecer el análisis. El aforismo de Martí está muy a tono con estos tiempos de democratización del uso del criterio verbigracia en las Redes Sociales.

Vamos por parte:

I

Los dígitos se fueron de fiesta y fue tanta la diversión que se olvidaron de la hora, y fue entonces que empezaron los disgustos y la echadera de culpas; se pelearon los pares y los primos. La única vía para regresar a casa era cruzando el rio; en la orilla donde se encontraban había una canoa, en la que ly, su conductor, no contaba.

Pregunta:

¿Cómo harías para cruzar a la otra orilla a estos dígitos fiesteros en el menor número de viajes posible?

Condiciones obligatorias para el traslado:

La canoa solo tiene capacidad para tres pasajeros dígitos. Mos primos no pueden viajar juntos. Los pares no pueden viajar juntos. La suma de los que crucen a la otra orilla tiene que ser un número primo.

Respuesta: V1 (3+4=7); V2 (5+6=11); V3 (8+9=17); V4 (1+2=3) y V5 (7).

Algunas suposiciones y su explicación.

Al decir que ly como conductor no contaba, supuse que era el dígito cero. Eso de no contar se puede interpretar como que pueden ir 4 dígitos en la canoa, tres dígitos pasajeros y el conductor. Además invita a darle el valor cero, para que no altere la suma de los dígitos pasajeros, noten que en la condición 4, no preciso que sean los dígitos pasajeros. Y al no contar no implica a más de un dígito par a la vez.

El número cero introduce la duda de la paridad; pero el consenso matemático es considerarlo número par.

Respecto a los números primos, sabemos que el 1 no lo es; y que el 2 es el único primo y par a la vez. Como dijo Sofía RF es el que más bailó, comió y bebió.

Curiosidades de esta solución: Dejo al 2 que como dijo Oro estaba bien borracho para casi el final y se le pase la borrachera; por si acaso le pongo al lado al universal 1 que permite construir los restantes dígitos.

Y termino con el traslado del 7, que como sabemos es un dígito controvertido, siendo uno solo, lo que minimiza el riesgo de desaparecidos en caso de un ataque de un pez asesino o de un naufragio En este caso quedarían a salvo 8 dígitos pasajeros.

Muy parecida fue la respuesta de Rubenlafe.

Felicitaciones a quienes lograron llevar a la otra orilla a todos los dígitos fiesteros en cinco viajes, cumpliendo las condiciones.

RARJ implantó record de menos viajes con un “ingeniohumorista” método, en que apeló a la capacitación y a la reconciliación entre supuestos enemigos.

Veremos si el amigo ly quiere hacer algún comentario. Será bienvenido.

II

Desmenuzar un aforismo, es interpretarlo a lo ancho, largo y alto. Es verlo al derecho y al revés, es saber aplicarlo.

En esta ocasión el texto es el siguiente:

La crítica no es censura ni alabanza, sino las dos, a menos que sólo haya razón para la una o la otra.

Efectivamente como dijeron Fernan y Carlos Gutiérrez, al autor es José Martí, en una carta a su amigo Manuel Mercado, en septiembre de 1888.

Y para enriquecer comparto el texto ampliado, utilizando lo compartido por algunos de ustedes, que nos deleita con la bella prosa del Apóstol cubano.

“A hacer crítica viniera y no justicia, si por crítica hubiera de entenderse ese mezquino afán de hallar defectos, ese celo del ajeno bien, ese placer del mal ajeno, huéspedes ciertamente indignos de pechos generosos. Crítica es el ejercicio del criterio. […]. Criticar, no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera picota, no es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas avaras en la obra bella los lunares y manchas que la afean; es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar […].

“…creo que la censura más eficaz es la general, donde se señala el defecto en sí y no en la persona que lo comete, con lo cual queda el defecto tan corregido como del otro modo, sin dar lugar a que el censurado lo tome a mala parte, o encone el defecto, creyendo la crítica maligna y envidiosa”.

“Criticar es señalar con noble intento el lunar negro”, también dijo el Apóstol, porque la crítica, si se ejerce bien, encierra perfeccionamiento. Un elogio oportuno fomenta el mérito y su falta lo desanima, pero la alabanza injusta daña tanto a quien la recibe como a quien la hace.

A continuación algunas reflexiones de parapensadores, incluyendo una controversia entre Censura y Alabanza.

Jose R. Oro dijo:

Extraordinaria frase de nuestro Apóstol José Martí. No solo es muy profunda y ética, sino que mantiene toda la actualidad del mundo. La crítica justa contiene ambos ingredientes, el censurar (en la acepción de desaprobar, no de suprimir o no publicar) y el alabar (lo bien hecho, no como adulación pueril).

Fernan dijo:

El crítico no debe usar como fuente de alimentación, únicamente su propio criterio, su experiencia, ni su propia visión de lo que es objeto de su crítica, debe tener en cuenta opiniones, oír pareceres…

La crítica es comparable a la energía nuclear, usada en buenas manos y para el bien es grandiosa; en caso contrario puede resultar devastadora…

Sofía RF dijo:

Para mí el ejercicio de la crítica debe ser siempre una acción analítica dirigida a descubrir la verdad a través del uso de la razón, pero ello tiene muchas aristas: constructiva o destructiva. Ah, y yo trato siempre de verlo al derecho y al revés.

Carlos Gutiérrez dijo:

Lamentablemente, no puedo estar totalmente de acuerdo, con esta afirmación: “…creo que la censura más eficaz es la general, donde se señala el defecto en sí y no en la persona que lo comete,...”

Hay situaciones y situaciones. La observación y la práctica de muchos años me indican que, en nuestras condiciones concretas, el hábito de la crítica generalizada, no sólo no resuelve ningún problema, sino que tiende a instalar un ambiente de impunidad e irrespeto por la autoridad, que puede llevar a males mayores que el criticado. Tal vez cuando Martí escribió la carta, predominaban unos valores morales que hacían más eficaz ese tipo de crítica, pero los tiempos cambian y la gente también.

Eventualmente, y sólo cuando las condiciones personales del criticado lo merezcan, se puede hacer una crítica general, pero de forma tal que él, o los responsables, puedan sentirse aludidos, aunque el resto no lo note. Pero soy de la opinión que la crítica debe ser tan personal como el error que la motiva. Otra cosa es que la crítica personal se haga de manera pública o privada, en dependencia de las circunstancias.

Entonces, volviendo al aforismo planteado, yo pienso que la crítica sólo debe ser "una mezcla de censura y alabanza" cuando los méritos y la actuación del criticado indiquen que el defecto provino de error bien intencionado y no de negligencia culpable o doblez maliciosa, y se quiere reprender educando, sin ofender y sin matar en la persona criticada el entusiasmo por la obra común.

RARJ dijo:

Controversia entre CENSURA y ALABANZA

CENSURA (C:)

-1-

Yo a la crítica censuro

Porque no resuelve nada,

Porque es malintencionada

Y nunca tiene futuro.

Oye, amiga, te aseguro

Que conozco bien del tema,

La crítica es un problema

Que provoca confusión

Y a mayor divulgación

Se afecta más el sistema.

ALABANZA (A:)

-2-

La crítica la interpreto

De una manera especial

Porque ayuda a mejorar

Si se dice con respeto.

La crítica es el completo

De un proyecto, es reacción

Normal de la población

A un tema que se plantea

Y ella da una clara idea

Del grado de aceptación.

-3-

C: Ella solo ve lo mal

Hecho y causa hasta dolor.

A: ¡No!, ella señala el error

Y puedes rectificar.

C: Ya vamos a terminar

A: Está bien, termino aquí,

Pero el concepto es así:

“Crítica: es censura y es

Una alabanza a la vez

Como bien dijo Martí”.

Voy con mis breves reflexiones, que en este caso serán titulares, tridimensionales, al derecho y al revés, de los que podría escribir algunos párrafos para sustentarlos.

Hacer uso del criterio propio para opinar es deber y derecho. Una crítica mal intencionada, basada en la mentira o en la verdad a media, es un acto reprochable. La crítica superficial, autosuficiente insuficiente, vale menos que el silencio. La crítica que irrespeta el balance de la luz que quema y la que calienta, no es en general justa. La crítica que hace leña de un árbol caído, o del comisor del error o la falta, cuando el mal va más allá de él mismo, tal vez logre un escarmiento pasajero, pero al no ir a las raíces, el mal resurge y casi siempre con más fuerza. La crítica que deja en el anonimato a funcionarios públicos o a ciudadanos que llevan en sí la responsabilidad principal dolosa del mal o daño ocasionado, pierde su efecto educativo. La crítica al que criticó, es válida si se hace usando la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Cuando la crítica tiene muchas zonas vedadas, se enferma o enferma al pensamiento colectivo y al desarrollo. La autocrítica es una manera especial de ejercer la crítica, ya que demuestra valores morales y éticos superiores.

Los que dejé en blanco es porque hay otros más, míos y de ustedes.

Nos vemos el próximo lunes con un acertijo en que la Matemática y salud oral serán protagonistas.