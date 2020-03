Estados Unidos le cierra el ingreso al país a los europeos por avance de la nueva pandemia, anuncia Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión drástica ante la declaración de pandemia por coronavirus que hiciera la Organización Mundial de la Salud, (OMS). Ante ello, el estadounidense anunció la suspensión del ingreso de personas provenientes de los países de la Unión Europea. Por ahora, la prohibición no alcanza a los ciudadanos de Reino Unido.

En tanto, el gobierno italiano tomó la decisión de restringir los movimientos en todo el país y suspender eventos deportivos y concentraciones públicas, además de cerrar escuelas, universidades, negocios (todos excepto farmacias y locales de venta de alimentos) y reducir al mínimo el transporte público y el horario bancario.

El anuncio de Trump se realizó a través de un mensaje televisado a todo el país. “Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país, suspenderé todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días”, leyó el presidente norteamericano desde la Oficina Oval.

La situación sanitaria en los Estados Unidos es cada más compleja. Por caso, la NBA anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de la temporada 2019-2020. En tanto, el actor Tom Hanks anunció que tanto él como su esposa, Rita Wilson, están infectados.

Hasta ahora, en los Estados Unidos se reportaron algo más de mil personas infectadas y una treintena de fallecidos. En su discurso, Trump nada dijo de medidas sanitarias pero anunció que le pedirá al Congreso que autorice una reducción de los impuestos al salario e instruyó al Departamento del Tesoro que difiera impuestos.

En tanto, Europa ya empezó a pensar en cómo paliar las consecuencias económicas de la pandemia. El gobierno británico destinará 30.000 millones de libras para contrarrestar los efectos del coronavirus. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo estar dispuesta a reconsiderar la regla de “déficit cero” para enfrentar con todos los recursos necesarios la epidemia.

También el gobierno italiano tratará de amortiguar el impacto en su débil crecimiento con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que suponen disparar el déficit para 2020 hasta el 3,3 % del producto bruto interno (PBI), una medida que ve necesaria, ya que los contagios siguen aumentando. Además, el primer ministro, Giuseppe Conte, anunció el endurecimiento de las medidas de restricción de circulación de bienes y personas.

Según los últimos datos, el coronavirus causó ya 827 fallecidos en Italia, después de aumentar en 196 en solo 24 horas. Los contagios totales superan los 12.000, contando los positivos actuales (10.590), los curados (1.045) y los fallecidos. Las cifras siguen creciendo, especialmente en Lombardía (norte de Italia), que este miércoles registra 617 de todos los fallecimientos y más de 7.000 casos positivos.

Conte anunció también que destinará hasta 25.000 millones de euros para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis del coronavirus. Italia incrementa así las ayudas que preveía dar el 5 de marzo, cuando anunció que serían de 7.500 millones de euros. Este aumento del gasto público supondrá dilatar su déficit hasta el 3,3 % del PBI, superior al que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, y muy por encima también del 2,2 % calculado por el gobierno italiano.

Mientras, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, alertó del riesgo de que el sistema hospitalario colapse y, de momento, anunció que la región se prepara para colocar en el Centro de Congresos de Milán un total de 400 camas para enfermos con el fin de evitar saturar las clínicas.

Desde el martes, los desplazamientos injustificados están prohibidos en todo el territorio italiano, con penas de hasta tres meses de cárcel y multas de 200 euros a quien transite por razones que no sean de estricta necesidad, como trabajo o salud. Además, todos los oficios religiosos así como espectáculos deportivos, están interrumpidos hasta el 3 de abril.

El gobierno italiano se debate entre cómo contener la epidemia y cómo no dañar la economía del país, que corre el riesgo de entrar en recesión, pues ya en el último trimestre de 2019 cerró con una caída del 0,3 % del PBI. De momento, el Ejecutivo ya envió una carta al vicepresidente económico de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, y al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la que pide una autorización para incurrir en una desviación del déficit para 2020 que puede llegar hasta el 3,3 %, según se publicó en la web del Ministerio de Economía italiano.Estos 25.000 millones que Italia plantea destinar a paliar las consecuencias sociales y económicas del coronavirus no serán desembolsados “inmediatamente”, sino que 12.000 millones servirán para financiar un decreto con ayudas que llegará “probablemente” el próximo viernes y el resto “constituirán una reserva para posibles y futuras intervenciones”, según Gualtieri. Ese primer paquete de gasto desviará el déficit para 2020 hasta el 2,7 % del PBI, pero, si Roma se ve obligada a utilizar la totalidad de esos 25.000 millones, entonces llegará hasta el 3,3 %. En la carta, el gobierno italiano pide a la CE que los veintisiete respondan “a esta emergencia no solo utilizando la flexibilidad incorporada del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino también preparando un paquete coordinado de estímulo fiscal centrado en objetivos comunes de crecimiento sostenible”.

