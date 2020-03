Provocador muestra una bandera nazi durante un mitin de Bernie Sanders (+ Video)

Durante un mitin del aspirante demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, uno de los presentes mostró una esvástica, en clara ofensa contra los seguidores del político y del propio Sanders, quien es de origen judío.

El senador de Vermont no se habría dado cuenta durante su discurso y salió del escenario agradeciendo a sus seguidores. Pero más tarde su personal de campaña señaló la bandera y Sanders condenó severamente el gesto. "Es repugnante que haya alguien en los Estados Unidos que muestre el emblema de Hitler y el nazismo", dijo Sanders, calificando a la esvástica como el "símbolo más odioso de la historia moderna".

Una dura sentencia también lanzó Joe Biden, el retador de Sanders por ganar la nominación demócrata. "No me importa quién apoya a quién. Pero los ataques contra el hombre que podría ser el primer presidente judío estadounidense son repugnantes. El odio y la intolerancia no tienen lugar en Estados Unidos", escribió en Twitter el ex vicepresidente.

La Liga Anti Difamación, una organización que lucha contra la discriminación y el antisemitismo, anunció en su blog que había identificado al hombre, y dijo que ya había "acosado a varias organizaciones y eventos judíos y musulmanes, y utilizó estos incidentes para crear contenido que publicó en online".

(Con información de ANSA)