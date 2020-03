Fallece James Lipton, fundador y anfitrión de Inside the Actors Studio

Quien fue conocido como el fundador y anfitrión de Inside the Actors Studio, programa de entrevistas en profundidad a actores y actrices, falleció a los 93 años a consecuencia de un cáncer a la vejiga.

James Lipton, de 93 años, fue un actor, escritor, compositor y conductor de televisión reconocido internacionalmente por fomentar el conocimiento y creatividad en estudiantes de actuación.

Según dijo su esposa Kedakai Turner a TMZ, Lipton murió pacíficamente en su residencia en Nueva York. “Hay tantas historias de James Lipton, pero estoy segura de que será recordado como alguien que amó lo que hacía y tenía un tremendo respeto hacia las personas con quienes trabajaba”, dijo Turner.

Con una destacada carrera en cine, televisión y teatro, fue Decano Emérito del Estudio de Actores del la Escuela de Drama en la Pace University de Nueva York. Pero su gran legado es el programa televisivo Inside the Actors Studio, donde conversó tanto con actores jóvenes, como consagrados.

El show de tv siempre se realizó con un público conformado por estudiantes de teatro, quienes tenían la oportunidad de hacer preguntas a los entrevistados. De hecho, uno de los episodios más recordados corresponde a la entrevista a Sean Penn en la que un joven Bradley Cooper le hizo una pregunta en su segundo año de Artes Dramáticas.

Actores y actrices como Ben Affleck, Halle Berry, Morgan Freeman, Ian Mckellen, Eddie Murphy, Anthony Hopkins, Al Pacino, Gwyneth Paltrow, Willem Dafoe, Brad Pitt, Betty White y Whoopi Goldberg, entre otros, fueron algunos de los artistas que conversaron con Lipton.

El programa estuvo al aire con James Lipton como anfitrión entre 1994 y 2018 con un total de 22 temporadas.

Pero no todo es Inside the Actors Studio. También trabajó como guionista en los programa de tv Capitol, Return to Peyton Place, The Doctors, The Best Everything y Another World. Además fue invitado recurrente en la serie Arrested Development.

(Con información de La Tercera)