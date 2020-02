Afganistán inicia cese al fuego tras acuerdo histórico entre Estados Unidos y los talibanes

Afganistán inició este sábado una tregua que debe durar en principio una semana, tras la cual Estados Unidos y los talibanes prevén firmar, el 29 de febrero, un histórico acuerdo que allanaría el camino para terminar con la guerra más larga emprendida por el ejército estadounidense.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó ayer viernes que Washington y los talibanes llegaron a un acuerdo para comenzar una “reducción de la violencia” de una semana en Afganistán.

El acuerdo exige el fin de los ataques en todo el país, incluidos bombardeos en carretera, ataques suicidas y ofensivas con cohetes entre las fuerzas talibanes, afganas y estadounidenses.

.@SecPompeo announced that the U.S. reached an understanding with the Taliban on a significant, nationwide reduction in violence across Afghanistan that will help to move our #AfghanPeaceProcess forward. This will advance progress toward a political settlement in #Afghanistan. pic.twitter.com/PdsQYdooT1

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 21, 2020