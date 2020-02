Yulimar Rojas rompe récord del mundo en triple salto bajo techo

Yulimar Rojas entró de lleno en los libros de historia del atletismo con su primer récord del mundo de triple salto indoor, en este caso en pista cubierta, en la reunión atlética Villa de Madrid.

La pupila de Iván Pedroso, que se entrena en Guadalajara con el excampeón olímpico de longitud, saltó 15.43 metros en su sexto y último intento, superando la marca de la rusa Tatiana Lébedeva, que mandaba en la lista bano techo de todos los tiempos con 15.36 desde 2004.

Lébedeva, por cierto, es de los atletas que han sido cazados a posteriori en los reanálisis de sus muestras, perdiendo las dos platas ganadas en los Juegos de Pekín de 2008 en salto triple y largo.

Visto así, la venezolana se está encargando de limpiar el nombre de una prueba manchada por el dopaje, toda vez que la plusmarquista absoluta de la especialidad, la ucraniana Inessa Kravets (15.50), también fue suspendida por el consumo de esteroides.

Rojas, que se lamentó por la suspensión del Mundial bajo techo en China –“esto tenía que haber sido allí”-, hablaba tras su gesta de lo especial que es para ella competir en Madrid: “Estoy muy contenta porque es un récord que buscaba desde que comencé la temporada. Madrid siempre me sorprende, es muy grato competir aquí”.

La sudamericana reconocía que sabía desde la mañana que el de este viernes no era un concurso más: “Siempre supe que salía solo, porque el récord no es algo que se busca. Mi entrenador (Pedroso), que es el que sabe, me decía que hoy era el día, que no lo dejara escapar porque era el momento. Todavía estoy en estado de shock; voy a tener que llegar a casa y calmar mi ímpetu, mi fuerza. Tengo muchas ganas de llorar”.

“Desde el calentamiento me sentía como nunca. Estaba entrenando e Iván (Pedroso) me decía que me veía muy bien. 'Olvídate del público', me decía. Tenía que corregir algunos errores en la entrada y en el último paso, pero viendo lo fácil que había hecho los 15.29, solo faltaba arreglar unas cositas e iba a salir solo. Me recordó mucho a Andújar, cuando hice 15.41”, añadió la venezolana.

Rojas, una fuerza de la naturaleza, una mujer nacida triplista, como reconocía la propia Kravets en una entrevista poco antes del Mundial de Doha el pasado año, ya había volado hasta esos 15.29 en su cuarto intento, mejorando los 15.03 que había logrado el pasado 9 de febrero en Metz (Francia), su marca personal bajo techo hasta este viernes.

Muy probablemente ese registro hubiera colmado sus ansias de superación en cualquier otro escenario pero Madrid no es una ciudad más para la campeona mundial. Fue aquí, en la pista de Gallur, donde Rojas se dio a conocer al mundo con un salto de 14.69 en enero de 2016, mejorando en 49 centímetros su marca personal. Tenía 20 años y ya estaba claro que estábamos ante una saltadora diferente con un potencial incalculable.

Ese mismo año, pero al aire libre y en Moratalaz (Madrid), se unía al selecto club de los 15 metros con un salto de 15.02, logrado curiosamente en su último intento, como este viernes en Madrid y como el día de los 14.69 en Gallur. Así gestionan los genios la presión.

Desde entonces, Madrid ha tenido siempre un lugar especial en su agenda aunque será en Tokio, en sus segundos Juegos, donde debe llegar la confirmación definitiva de su reinado, con un primer oro olímpico y un más que probable récord del mundo cerca de los 16 metros. De momento, ella sabe que solo hay un camino: “Hay que seguir entrenando duro de cara a los Juegos”. Palabra de plusmarquista mundial.

(Con información de Marca)