Alec Baldwin compara a Trump con Hitler

Alec Baldwin advirtió a sus seguidores en las redes sociales que los republicanos están elevando el poder de Donald Trump a niveles que recuerdan a Adolfo Hitler.

El actor, que a menudo interpreta a Donald Trump en el programa de comedia "Saturday Night Live", a través del cual expresa su disgusto por el presidente y su gobierno, compartió a través de su cuenta de Twitter sus pensamientos sobre el estado actual del Partido Republicano. Los mensajes de Baldwin se producen a raíz de la absolución de la acusación de Trump en el Senado.

"Es oficial. El gobierno de los Estados Unidos es tan ilegal como las dictaduras malignas que hemos odiado en nuestra política exterior desde la Segunda Guerra Mundial", escribió Baldwin en su cuenta de Twitter.

It’s official. The United States government is as lawless as the malignant dictatorships we’ve hated in our foreign policy since WWII

— HABFoundation (@ABFalecbaldwin) February 12, 2020