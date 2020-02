Sabina cae del escenario mientras actuaba junto a su amigo Joan Manuel Serrat

Joaquín Sabina ha dejado en vilo a todos los asistentes en el concierto en el Wizink Center de Madrid. El cantante, que celebra hoy su 71 aniversario, ha caído al suelo de una altura aproximada de un metro y ochenta centímetros tras perder el equilibrio, deslumbrado por un foco, según ha explicado Tito Ramoneda, presidente de The Project, que se encontraba en el concierto.

El intérprete nacido en Úbeda, que actuaba junto a su amigo Joan Manuel Serrat, ha sido retirado del escenario en camilla ante la preocupación de los asistentes en un Wizink Center que ha quedado enmudecido.

Varios asistentes han expresado su desconcierto a través de Twitter. Las asistencias lo han trasladado hasta la enfermería de la sala, donde ha sido examinado. La caída se ha producido cuando apenas se llevaba media hora del concierto, uno de los programados durante la gira “No hay dos sin tres“, que está protagonizando junto al cantautor catalán Joan Manuel Serrat.

Poco después del incidente, el cantautor ha vuelto al escenario en silla de ruedas acompañado de Serrat y ha bromeado diciendo que “estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo”. Ha tratado de calmar los ánimos asegurando al público que se encontraba bien pero que no resultaba prudente seguir con el show y que lo mejor era que fuera al hospital. “Tengo un golpe muy fuerte en el hombre que me duele mucho y hace que tengamos que suspender con todo el dolor”.

El cantante ha anunciado que los asistentes podrán disfrutar del concierto el próximo 22 de mayoen el mismo recinto. Comprensivos, los fans han despedido al músico con una gran ovación.

No es la primera vez que el intérprete y compositor sufre un percance en el Wizink Center que le obliga a suspender un concierto. Ya sucedió en 2014 a pocas canciones del final, según él, a causa problemas de estómago, aunque en un primer momento afirmó que había sufrido una crisis de pánico escénico.

Volvió a suceder en 2018, dentro de la gira de “Lo niego todo” a la hora y media de actuación, por “una disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico” que lo dejó “mudo” y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

Sabina es trasladado en camilla

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

(Con información de La Vanguardia)