Twitter hará cambios para gestionar las respuestas a los tuits

Suzanne Xie, directora de gestión de producto de Twitter, anunció que compañía tiene previsto efectuar cambios en las características de la red social para gestionar las respuestas a los tuits.

Según Xie, las modificaciones que consideran hacer están encaminadas a darle más control a los usuarios para decidir sobre quiénes pueden responder a sus publicaciones.

Twitter mostrará la opción "Participantes de la conversación", mediante la cual los usuarios podrán elegir entre las variantes de respuesta: Global, Grupal, Panel y Declaración.

Mediante la opción denominada Global, el usuario de la cuenta recibirá comentarios de todo el público, tal cómo puede hacerlo hasta ahora.

We want to help people feel safe participating in the conversation on Twitter by giving them more control over the conversations they start. We’ll be experimenting with different options for who can reply to Tweets in early 2020. https://t.co/SLlgboiPQu

— Twitter Comms (@TwitterComms) January 8, 2020