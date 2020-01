Sismo de magnitud 5.7 afecta a Puerto Rico

El sismo de magnitud 5,7 que la mañana de este lunes azotó a Puerto Rico, cuyo epicentro estuvo situado a 21 kilómetros al sur del municipio de Indios, dejó graves destrozos, como se aprecia en distintas imágenes difundidas por los internautas en Twitter.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12,9 kilómetros. De momento, no se informa de víctimas mortales.

Are you serious! No structural damage then why are houses looking like this! #puertorico #earthquake pic.twitter.com/Ewjg1brG7J

— Jess (@JessGCuevas) January 6, 2020