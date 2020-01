Tres soles iluminan el cielo de una ciudad china (+ Video)

Una vista espectacular de tres 'soles', un fenómeno óptico natural conocido como 'parhelio', también comúnmente llamado 'perro solar', fue el regalo de la mañana del último día de 2019 a los residentes de la ciudad de Fuyu, provincia de Jilin, en el noreste de China.

Durante unos 20 minutos alrededor de las 8:00 (hora local) los dos 'soles fantasmas' parecían relativamente más grandes que el del medio. Un video obtenido por medios chinos captó los dos orbes brillantes a ambos lados del sol real.

El fenómeno atmosférico se genera como resultado de la refracción de la luz a través de cristales de hielo y se produce gracias a una compleja combinación de condiciones meteorológicas: bajas temperaturas, estabilidad atmosférica, presencia de nubes, abundancia de vapor de agua en el aire y cristales de hielo con ángulos específicos.

Three "suns" appear on the sky over northeast China☀️☀️☀️

This spectacular view is caused by a natural phenomenon called "sun dog," also known as mock suns or parhelia, as a result of light refraction through ice crystals. https://t.co/N31a8Um6B2 pic.twitter.com/ZbBJLYu8gB

— CGTN (@CGTNOfficial) January 2, 2020