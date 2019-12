El 2019: Un año de batallas, optimismo y crecimiento profesional en “Para Pensar”

El año 2019 puso a prueba cuatro cosas que de inmediato relaciono: El valor de la amistad y la solidaridad de acertijandos y parapensadores; la voluntad de no rendirse de un acertijador; la importancia de la Salud Pública cubana; y la constancia de Cubadebate y su equipo de trabajo.

Gracias al aliento sostenido de ustedes, dos intervenciones quirúrgicas no impidieron que continuáramos disfrutando y aprendiendo o recordando a la Matemática, y desarrollando el pensamiento creativo con o sin números. Mi agradecimiento a dos destacados cirujanos, el doctor Ernesto Cedeño, del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, y el doctor Eduardo Molina, alumno-amigo del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo”; junto a sus respectivos equipos de trabajo.

Cubadebate se mantuvo fiel a la columna en 2019, y nosotros fieles a Cubadebate, contando con su equipo de trabajo, siempre dispuesto a enfrentar adversidades y a colaborar con la publicación de los acertijos, que en muchos casos tenían sus complejidades gráficas.

Algunos datos para honrar a la matemática numérica

Veamos la estadística del año que termina, aunque algunos datos todavía estén en gestación.

Se publicaron 45 acertijos y 45 respuestas, en esos 90 artículos hubo más de 2 mil 520 comentarios, más de 833 me gusta y más de 653 compartir.

El acertijo de mayor participación fue “Niños, caramelos; colmo y creatividad artística”, con un total de 120 comentarios.

En este acertijo, debutamos en la creatividad artística con la foto de la destacada periodista de Cubadebate Thalía Fuentes Puebla. Vamos a recordarla:

Mantuvimos la sección de analizar y generar ideas creativas sobre problemas reales y actuales de nuestra sociedad.

De los 5 ejercicios de este tipo y sus respectivas respuestas, hubo 510 comentarios, 213 me gusta y 182 compartir.

Los de mayor impacto fueron:

Ideas para que los jóvenes tengan viviendas y otras facilidades: 144 comentarios.

Ideas para exportar más e importar menos: 132 comentarios.

Ideas para combatir la contaminación sonora: 124 comentarios.

También tuvieron buena acogida los dos restantes:

Ideas para desarrollar vínculo familia, escuela, barrio, y colectivo de trabajo.

Ideas para aumentar la productividad del trabajo.

Se publicaron fuera de la columna “Para Pensar” 13 artículos de opinión, con un total de 609 comentarios, 3 mil 069 me gusta y 513 compartir.

Los dos de más impacto fueron:

“Innovar para que vuelva a brillar la pelota”, con 193 comentarios y 330 me gusta.

“Pensar como país para hacer como nación”, con 63 comentarios y mil 300 me gusta.

Acertijandos más destacados de “ Para Pensar ” en 2019

Por cantidad y calidad de la participación: Jose R Oro y RARJ.

Por calidad de la participación: Yosue, Arnaldo G Lorenzo, Jose Bryan, Carlos Gutierrez, Rodo, Marga, Alejandro, Sofia RF, cam,… aunque algunos de ellos con desapariciones temporales.

Espero que los debutantes de final del año se conviertan en destacados para el año que está al nacer.

Agradezco a quienes han colaborado con acertijos en el 2019. (RARJ, Rodo, Marga, Fernan, Alejandro, Pioneer, Zubillaga,…)

Más allá de los datos, un reconocimiento esencial

Sin las profesionales que atienden la columna, el mejor de los esfuerzos puede fracasar. Por tanto, voy a dedicarles unas palabras y fotos a dos asistentes de la columna “Para Pensar” que han jugado un rol importante.

La primera es Ania Terrero, quien estuvo en los meses finales de 2018 y principio de 2019. Recuerdo que en una ocasión me comuniqué con Ania y me dijo que estaba en una consulta médica, al preguntarle si estaba enferma me dijo que estaba embarazada. Estuvo trabajando hasta poco antes de tener a su bebé, llamada Ainoa. Recordarán que puse un acertijo inspirado en el nombre de la niña. Cito un fragmento de mi respuesta:

“Como prometí les cuento que este acertijo se me ocurrió al conocer que ese sería el nombre de la hija de Ania Terrero, periodista de Cubadebate, que durante algunos meses estuvo atendiendo nuestra columna. Ania estuvo trabajando hasta poco tiempo antes de que fuese puesta en alerta de parto. Pues bien, Ainoa es el nombre de la hijita de Ania y de Armando Franco, graduado de la misma carrera. Ese nombre me llamó la atención por contener una alta proporción de vocales (4/5). Entonces se me ocurrió regalarles a los padres y a la niña una curiosidad. Si alguien intentaba cuestionarse su nombre que los retara a comprobar si algunos de ellos tenían mayor proporción de vocales en su nombre. A una solicitud mía, Ania me respondió que ese nombre surgió porque hay una tradición familiar de nombres con A. Como si fuera poco, el padre se llama Armando. Que en un reportaje de Acanda, otra A, supieron que la bailarina Anette Delgado —nuevamente la A—, le puso Ainoa a su hija, aunque se esclarece, como alertó la Dra. Mulet, que es oriundo del País Vasco y que lleva una h intermedia, pero que ellos decidieron quitarla para hacerlo más sencillo, y así la inscribieron en el Registro Civil. Por tanto, queda demostrado que tenemos al menos dos Ainoa de dos destacadas A (Anette y Ania). *Me acaba de llegar esta foto de Ania en que escribió: Ainoa leyendo su acertijo. Yo le respondí: Otro récord, la seguidora de menos edad en “Para Pensar”.

Pude contactar con Ania y le pedí una foto reciente de ella con Ainoa, y aquí la comparto.

¡Gracias Ania por tu destacada participación!

La segunda es Lisandra Romeo, que ha estado la mayor parte del presente año.

Lis, como aprendí a llamarle, ha sido una destacada editora, siempre dispuesta a colaborar conmigo y tener suficiente paciencia para algunos cambios de última hora y algunas rectificaciones solicitadas por mí.

Con ella pude intercambiar, la mayoría de las veces por WhatsApp, mensajes y el texto de los acertijos y sus respuestas. Se esmeró para que las tablas y los gráficos salieran bien. En una ocasión le puse una dinámica algo tensa y como siempre me respondió que confiara en ella, que se esforzaría por hacerlo en tiempo y forma. Así lo hizo, en un mensaje de respuesta le dije que iluminaba tanto como el Sol; desde entonces cuando quiero reconocerle un resultado destacado, la llamo Solecito.

Una vez me pidió ayuda en algo que debía escribir relacionado con frases célebres sobre La Habana, afortunadamente pude ayudarla, y al preguntarle si era de La Habana, me respondió que no, que era de Contramaestre. Le dije que había una linda coincidencia, ya que yo viví hasta los 16 años en Palma Soriano, pueblo vecino del suyo, y que mi esposa es nacida y vivió en Contramaestre hasta terminar la Secundaría Básica. La coincidencia tuvo su clímax al decirme que su familia paterna era de Palma Soriano.

Lisandra ha tenido que cuidar a su abuelo que estuvo ingresado un buen tiempo, y siempre cumplió sus compromisos con nuestra columna.

Le pedí una foto para que todos los acertijandos y parapensadores la conozcan.

Gracias Lis por tu trabajo profesional y tu constante iluminación a nuestra Columna.

Termino este capítulo con una confesión que me entristece. No he tenido la dicha de compartir directamente ni con Ania ni con Lisandra, siempre ha sido mediante la tecnología digital. Algo similar a lo que me sucede con la mayoría de ustedes.

Nuevas emociones

Mi comunicación con RARJ . En este año pude conocer la identidad de este extraordinario acertijando y parapensador. Como es práctica en mí, no uso la posibilidad de pedir la dirección en Cubadebate, la solicito al participante públicamente. Ya he podido intercambiar correos con este gran amigo y también conversar por teléfono. Como todos sabemos es una persona de mucho talento y les confirmo que es un excelente ser humano.

. En este año pude conocer la identidad de este extraordinario acertijando y parapensador. Como es práctica en mí, no uso la posibilidad de pedir la dirección en Cubadebate, la solicito al participante públicamente. Ya he podido intercambiar correos con este gran amigo y también conversar por teléfono. Como todos sabemos es una persona de mucho talento y les confirmo que es un excelente ser humano. El apoyo médico emocional de Jose Bryan , holguinero de nacimiento y cienfueguero por adopción. Él siempre se mantuvo al tanto de mi salud, dándome buenos consejos profesionales.

, holguinero de nacimiento y cienfueguero por adopción. Él siempre se mantuvo al tanto de mi salud, dándome buenos consejos profesionales. El intercambio por teléfono, por WhatsApp o por correo electrónico con dos destacados acertijandos debutantes en el 2019: Yosue , el camagüeyano de la Matemática en acción, y Fernan el guantanamero todo terreno.

, el camagüeyano de la Matemática en acción, y el guantanamero todo terreno. La culminación exitosa de la maestría de Leysi Rubio, la asistente fundadora de la columna y de más tiempo de trabajo conmigo; con una calidad humana y profesional excelente. Un ejercicio de creatividad artística fue dedicado a ella con esta foto. ¿La recuerdan?

La participación a distancia en el concurso de Tecnogest’2019 de un acertijando llamado Martín , médico y alumno del Dr. Molina , cirujano que me operó, y que fue alumno mío en la Vocacional Lenin.

, médico y alumno del , cirujano que me operó, y que fue alumno mío en la Vocacional Lenin. Recibí la distinción de “socio de honor” de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, en lo que se tuvo en cuenta mi participación en “ Para Pensar ” .

Un estimado colega profesor de Matemática me comentó que en la reciente reunión del presidente Miguel Díaz-Canel con profesores de Matemática y de Física de la Universidad Pedagógica de La Habana, nuestro presidente habló de lo que hacemos en “ Para Pensar ” en favor del desarrollo del pensamiento matemático y de la creatividad.

Para finalizar agradezco a los colegas de Cubadebate, Dianet, Indira, Flora, Randy..., por la colaboración para que todo saliera lo mejor posible.

Nos queda como tarea pendiente organizar en el 2020 un encuentro cara a cara, entre todos los que quieran y puedan asistir.

Deseo que el 2020, año bisiesto, sea mejor para todos nosotros, nuestros familiares y demás seres queridos.

Un fuerte abrazo acertijador, parapensador y cubadebatiente.

Nos vemos el lunes 6 de enero del 2020.

Profesor Néstor del Prado Arza,

30 de diciembre de 2019.