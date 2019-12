Pedro Sánchez acepta el encargo del rey pero no pone fecha para la investidura (+ Video)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha aceptado el encargo del rey Felipe VI para ser candidato a la Presidencia del Gobierno.

La proposición de la candidatura de Sánchez para la formación de Gobierno fue formalizada con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque la fecha de la sesión de investidura todavía no se ha fijado.

“Asumo el encargo con honor, responsabilidad y una enorme gratitud hacia el pueblo español”, expresó el candidato. Además, anunció que el lunes convocará al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y a la diputada Inés Arrimadas “en respuesta a la solicitud de encuentro que pidió hace unos días”.

Asimismo, Sánchez anunció que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, “se reunirá con todos los partidos para ver si podemos encontrar una mayoría parlamentaria más amplia”.

Le he trasladado al Rey mi disposición de aceptar el encargo que me encomienda.

Los españoles fueron claros con su voto el 10N: quieren que gobierne el PSOE. No hay otra alternativa. Nuestra voluntad es gobernar desde valores progresistas, construyendo grandes consensos. pic.twitter.com/FkRoLIs5Jj

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 11, 2019