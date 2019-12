Cumbre de la OTAN: Más gasto militar, ataques personales y divisiones políticas, con Trump en el centro

En un club de golf de lujo al norte de Londres, los miembros de la OTAN cerraron este miércoles una cumbre marcada por los exabruptos de Donald Trump, tensiones entre mandatarios asistentes y divisiones generadas por el presidente de EE.UU., quien convocó a una reunión con los que más gastan, mientras Europa, Turquía y Canadá aprovechaban la cita para confirmar que gastarán 400 000 millones de dólares en defensa para 2024.

En la cumbre que marcó los 70 años de la OTAN, el presidente Donald Trump destrozó la proclamada unidad de la alianza militar, al calificar a un mandatario de “hipócrita” y a otro de “repugnante”, y realizar una reunión exclusivamente con los miembros que más gastan en defensa, reseñó la AP.

Las riñas de Trump con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron pusieron al desnudo las divisiones en la alianza en torno al gasto de defensa y las relaciones con Turquía, así como las actitudes excéntricas del mandatario estadounidense en el escenario mundial.

Los ataques personales y las divisiones políticas sirvieron de contraparte con los sucesos en Washington, donde los legisladores demócratas reanudaron el proceso que podría conducir al juicio político al presidente por pedir a Ucrania que investigue a un rival político. Trump canceló bruscamente una conferencia de prensa que se hubiera desarrollado simultáneamente con la audiencia en Washington.

Al día siguiente de que se escuchó a Trudeau aparentemente intercambiando chismes sobre Trump durante una recepción en el Palacio de Buckingham, el presidente calificó al premier canadiense de “hipócrita”. Ambos se habían reunido previamente el martes.

En una conversación espontánea con Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y otros mandatarios, se escucha decir a Trudeau que “llegó tarde porque hace una conferencia de prensa de 40 minutos”, en aparente alusión a Trump.

Trump respondió durante una reunión el miércoles por la tarde con la canciller alemana Angela Merkel. Insinuó que esas declaraciones se debieron a que él destacó que Canadá es uno de los países que incumple la meta de la OTAN de gastar en defensa el 2% de su producto interno bruto. “La verdad es que lo critiqué por el hecho de que no paga el 2% y me parece que eso no le gustó”, dijo sobre Trudeau.

Trump, que parecía disfrutar de la pelea, observó que “fue gracioso cuando dije eso de que el tipo (Trudeau) era un hipócrita”.

La jornada anterior se caracterizó por las grietas en la relación entre Trump y Macron. Antes de reunirse al margen de la cumbre, Trump atacó al presidente francés por sus declaraciones “francamente repugnantes” a la revista The Economist sobre la salud de la OTAN.

Mientras los líderes de la OTAN destacaban la unidad, Trump convocó a un subgrupo de la alianza: los que cumplen con la meta del gasto. “Los llamamos afectuosamente los del 2%”, afirmó. “Por eso este almuerzo lo pago yo”.

Todo esto en medio del inicio, en Washington, de las audiencias del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que se analiza un informe de 300 páginas, preparado por los demócratas del Comité de Inteligencia, sobre acciones de Trump que podrían llevarle a un juicio político, incluidos el abuso de poder, el soborno, obstrucción al Congreso y a la justicia.

En la Cumbre de la OTAN, el documento aprobado por los gobernantes de los 29 países miembros incluye en un mismo párrafo la mención a Rusia, al terrorismo

en todas sus formas y manifestaciones, y los ciberataques.

Aunque después se trata de matizar la referencia a Rusia con la afirmación de que la OTAN está abierta al diálogo y a favor de una relación constructiva con la nación euroasiática, el texto advierte que el bloque responderá de forma “responsable y comedida” al despliegue de misiles rusos de mediano alcance.

El documento refiere que los gobernantes también reconocieron que la creciente influencia y las políticas internacionales de China constituyen una oportunidad y un reto que necesita ser analizados de manera conjunto por la OTAN, cuyos miembros reiteraron su compromiso con aumentar las inversiones en defensa, a tenor con el acuerdo de que cada país destine el 2% de su producto interno bruto a fines militares.

(Con información de AP, Prensa Latina y Reuters)