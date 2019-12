Sexto Balón de Oro para argentino Leonel Messi

La era Messi no se agota. El delantero argentino del Barcelona conquistó en París su sexto Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football desde 1956, que le acredita como el mejor jugador de Europa en la última temporada. Este sexto galardón desempata el duelo que mantenía con Cristiano Ronaldo, que lo ha ganado cinco veces.

Messi se impuso en la votación a la colección de jugadores del Liverpool (hasta siete reds quedaron entre los 30 finalistas). Por detrás de Messi completaron el podio Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo, que no asistió a la gala.

En su discurso de aceptación del premio, Messi, agradeció "a los periodistas y a mis compañeros con los que gano y pierdo, recuerdo mi primer Balón de Oro en París, cuando llegué con mis hermanos, ahora recojo el sexto, esto era absolutamente impensable. Nunca dejé de soñar y de disfrutar del fútbol como cuando era niño. Ojalá me queden más años para disfrutar, aunque soy consciente de la edad que tengo, pasa todo muy rápido y sé que se acerca el momento de la retirada.

"Nunca me conformo más allá de los premios individuales que son lindos, pero son secundarios. Lo importante es lograr objetivos a nivel grupal y eso intento hacer cada año, luchar por todo. A veces se puede, otras no. Lo importante es disfrutarlo mientras lo intentas. Es un orgullo y placer ser parte de la historia del club que amo, de ser uno de los mejores equipos del mundo y ser parte de una gran historia del club. Es lindo para el Barça estos reconocimientos, no sólo los míos sino otros compañeros. Que el club siga siendo más grande”.