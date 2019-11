Premier 12: Empate asiático en la cima

El favorito Corea del Sur salió airoso esta mañana de viernes en su duelo con los mexicanos y alcanzó a Japón en la cima de la tabla de posiciones de la Súper Ronda del torneo Premier 12, donde seis equipos pugnan por el título y por los dos boletos que otorga la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) para los juegos olímpicos de Tokio 2020 (una plaza para el mejor ubicado de América y otra Asia)

Los coreanos descontaron una desventaja de dos carreras en la mitad del choque, aprovechando el descontrol de los lanzadores rivales y vencieron 7-3 para cerrar la jornada de dos partidos en el Tokyo Dome.

Tres bases por bolas y un pelotazo se combinaron con cuatro imparables para que los asiáticos pisaran siete veces la goma del plato cerrando el quinto capítulo frente a un desfile de cuatro lanzadores incapaces de sofocar la rebelión.

Cohetes remolcadores de Byunghun Min y Ha Seong Kim se unieron a un cañonazo de dos bases de Hyunsoo Kim con los ángulos repletos para destrozar las aspiraciones mexicanas de colocarse de líderes del evento.

Minutos antes, Jonatahan Jones había disparado un cuadrangular con un compañero en circulación que había puesto a soñar los fieles y le había dinamitado el box al lanzador contrario, pero poco duró la alegría de los charros.

Woochan Cha se llevó el éxito lanzando apenas dos tercios de entrada sin permitir libertades y Felipe González cargó con el revés en un relevo donde no pudo sacar outs, le pegaron un par de hits y le anotaron tres carreras a sus récords.

