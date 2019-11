Comienza en Francia el segundo Foro por la Paz, con la ausencia de Estados Unidos

La segunda edición del Foro por la Paz comienza hoy en París con la mira puesta en la solución colectiva de los grandes desafíos de la humanidad, evento al que no asiste Estados Unidos.

Según los organizadores del encuentro de dos días en el recinto Grande Halle de La Villette, una treintena de jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su participación, al igual que decenas de ministros y delegados de países de los cinco continentes, convocados para abordar el multilateralismo como alternativa al nacionalismo egoísta.

El cambio climático, el desarrollo, las desigualdades, la cultura, la educación y el fin de conflictos son algunos de los temas a debatir en el foro que incluirá en su ceremonia inaugural la intervención del presidente francés, Emmanuel Macron.

También están previstos discursos de la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del mandatario congolés, Félix Tshisekedi, y del vicepresidente de China, Wang Qishan.

De acuerdo con el director del segundo Foro por la Paz, Justin Vaisse, se trata de una oportunidad para buscar soluciones colectivas a desafíos colectivos, con la participación de actores como las organizaciones no gubernamentales, expertos y empresarios, "sin los que es imposible enfrentar el cambio climático, la gobernanza en Internet, el desarrollo, la inteligencia artificial y otros retos".

Vaisse afirmó que Estados Unidos será el país más representando, pero sin presencia oficial alguna.

La víspera, en una sesión previa a la instalación del evento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a impulsar el multilateralismo en respuesta a los desafíos actuales y futuros de la humanidad.

The world is fracturing, but no country can repair the cracks in isolation.

We need more international cooperation - working closer with people and adapting to the challenges of today and tomorrow.#ParisPeaceForumhttps://t.co/TdEBf7y6v9 pic.twitter.com/nkAyYupuDE

— António Guterres (@antonioguterres) November 11, 2019