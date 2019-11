Cómo no salir en línea y otros consejos para proteger tu cuenta en WhatsApp

WhatsApp tiene muchos más entresijos de los que el usuario medio conoce. La mayoría, además, resultan bastante útiles para aquellos que protegen su intimidad con celo. Esos que no quieren que nadie sepa cuando emplean la «app» o si han recibido y leído los mensajes. A continuación recogemos algunos de los trucos de los más interesantes.

Para no salir "en línea"

Existe un medio para leer todos los mensajes que recibimos en la aplicación sin que nadie se entere, es decir, sin que el usuario aparezca «en línea» en ningún momento. El procedimiento es algo rudimentario, pero funciona a la perfección. Para emplearlo, lo único que se debe hacer es poner el «smartphone» en modo avión o, simplemente, deshabilitar la conexión a internet. Tras esto, se podrán abrir todas las conversaciones pendientes en la "app" y leer los mensajes sin miedo a que alguien se entere. También es posible escribir las respuestas, que no se enviaran hasta que se recupere la conexión.

Para que nadie sepa que has escuchado un audio

Aunque WhatsApp permite a sus usuarios configurar la aplicación para que nadie sepa que hemos leído un mensaje, es decir, para que no aparezca un doble "tick" de color azul sobre el texto en cuestión cuando se abre una conversación, en los "Ajustes" no aparece ninguna forma de evitar que quien envía un audio sepa que lo hemos escuchado. Sin embargo, existe un truco muy fácil con el que se puede conseguir.

Para ello, se pueden utilizar diferentes medios, pero todos pasan por no darle al botón de play y eschuchar el audio dentro de la conversación que tenemos abierta con quien lo ha enviado. En su lugar, se debe pulsar sobre el audio y esperar a que se desplieguen las opciones, entre las que se encuentra la de "Reenviar", que es la que se debe seleccionar.

Una vez hecho esto, el usuario debe enviarse el mensaje a sí mismo. Puede hacerlo si guarda su propio número dentro de los contactos del «smartphone». También se puede hacer creando un grupo en el que este sea el único participante. Y es que, mientras que no se reproduzca el audio en la conversación que hay abierta con quien lo ha enviado, este no sabrá si se ha escuchado o no.

Para ocultar la foto de perfil

El proceso es bastante parecido al que se debe seguir para que el resto de usuarios no vean la última conexión. Es necesario ir a "Configuración" o "Ajustes", "Cuenta" y "Privacidad". Debajo de la opción "Últ. vez", podrá ver "Foto del perfil". Una vez se haga "click" encima, se da la opción de limitar quien puede ver la imagen. Es posible escoger entre "Todos", "Mis contactos" y "Nadie".

Para bloquear la «app» con huella dactilar

La aplicación de mensajería anunció recientemente que su versión para dispositivos Android ya dispone de un sistema de reconocimiento de huella dactilar mediante el cual puede ser bloqueada y desbloqueada. Para activarla, el usuario deberá acceder al menú de configuración, y desde allí ir a "cuenta", "privacidad" y "Bloqueo mediante huella dactilar".

Esta función ya llevaba tiempo disponible en iPhone gracias a la tecnología Touch ID. Para ponerla en funcionamiento, debe ir a «Configuración», y de allí a "Privacidad" y a "Bloqueo de pantalla".

(Tomado de ABC)