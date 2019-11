Vale-No Vale: Terminales de punto de venta “sin conexión”, derroche de combustible y hacer cumplir de la ley

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envío a nuestro correo cubadebate@cubadebate.cu Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Norma Marta del Río Reyes:

VALE: Que el Banco Metropolitano y el Banco Popular de Ahorro den a conocer la bonificación, en un 10%, de los pagos que hagan sus clientes con tarjetas magnéticas en las Terminales de Punto de Venta o POS, tanto en CUP como en CUC.

NO VALE: Que en muchas tiendas sencillamente “no hay conexión”, por tanto no puede ser utilizada esta forma de pago que beneficia al cliente. Ya lo que podía ser “ocasional” se ha convertido en algo “normal”, sin más explicación.

Rodo:

VALE: Que en estos momentos con mayor precisión y control se luche por disminuir el consumo energético como una vía para amortiguar la crisis coyuntural que estamos sufriendo con el petróleo.

NO VALE: Que por meses el alumbrado público de una gran zona de Buenavista (estimo que desde 60 y 21 hasta 76 y 31, tal vez más, aproximadamente 40 manzanas, varios km cuadrados) se encuentre encendido las 24 horas del día sin que el Gobierno Municipal o la OBE del municipio hagan nada para resolver este despilfarro de combustible.

Hugo Andrés Govín Díaz:

VALE: Que todas esas regulaciones y leyes aparezcan recogidas en decretos, gacetas oficiales, disposiciones ministeriales, etc.

NO VALE: Que el órgano de Orden Interior no las aplique y las obligue a cumplir, tal como se hace en la inmensa mayoría de los países del mundo. La disciplina es muy bonita si se cumple a conciencia; pero no le debe temblar la mano a las autoridades para exigir su cumplimiento obligatorio, si está recogida en leyes.

Eva:

VALE: Que los gobiernos municipales y provinciales cuenten con sitios web, donde además de diferentes informaciones locales permita el intercambio con la población pudiendo trasladar quejas, insatisfacciones y hasta aspectos positivos a destacar. Esto ha sido un llamado del actual Presidente de la República. He revisado sitios muy buenos como el de Pinar del Río y Santiago de Cuba.

NO VALE: Que el sitio del municipio de La Lisa, bastante aceptable, hace dos o tres meses está bloqueado. Que las respuestas a los planteamientos de la población sean dadas por los administradores de la red y no por los funcionarios aludidos, casi siempre justificativas. Que el Puesto de Mando del gobierno de La Lisa, ni los delegados, puedan dar una respuesta sobre qué pasa con el sitio pues a ellos el mismo debe servirle como medio de intercambio y de información.

Day:

VALE: El esfuerzo desarrollado por nuestro Estado y Gobierno para brindar un servicio educativo y de salud con calidad. Así como la campaña desarrollada para la erradicación de focos de vectores y mosquitos Aedes para evitar enfermedades como el Dengue y Zika.

NO VALE: En la escuela Secundaria Rubén M. Villena, calle 15 y 174, Siboney, Playa, llevan años los pasillos de los bajos y áreas exteriores llenos de agua estancada, fosas desbordadas, con larvas y focos, reportado el caso a todas las instancias municipales, y no dan respuestas, ocasionando enfermedades a estudiantes y maestros.