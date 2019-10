Emiten bandera roja extrema por múltiples incendios en California

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió su primera advertencia de bandera roja extrema debido a los múltiples incendios en California, en especial por la situación cerca de Los Ángeles.

La bandera roja indica que las condiciones del clima no son favorables. La temperatura, la humedad y los vientos representan un alto riesgo de incendio.

Las autoridades indicaron que la vegetación seca y los fuertes vientos, capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, podrían propagar un incendio con gran facilidad y velocidad durante la jornada del miércoles, según reportó CNN.

Extreme fire weather conditions across southern CA today with a moderate to strong Santa Ana event developing this morning. Critical fire weather conditions persisting for northern CA today. @NWS @NWSSanDiego @NWSLosAngeles @NWSSacramento @FEMARegion9 @NWSSPC pic.twitter.com/6YW913OGoN

— NWS Western Region (@NWSWestern) October 30, 2019