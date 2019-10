Liga de Naciones de Fútbol: Cuba pierde 0-7 ante Estados Unidos

La selección de fútbol de Cuba perdió 0-7 con su similar de Estados Unidos, tercera goleada recibida en igual número de partidos en el grupo A de la serie principal en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Desde el primer minuto en el Audi Field de Washington, los visitantes comandados por Pablo Elier Sánchez salieron debajo con la anotación del centrocampista Weston Mckennie, jugador del club alemán Schalke 04 quien conseguiría hat trick al aumentar a los 5´ y 13´.

En esa primera mitad también marcarían Jordan Morris (9´) y Joshua Sargent (40´), además lo ganadores se fueron al descanso con ventaja de 6-0 por autogol del defensa cubano Darío Ramos.

Según reseñas en Internet, en el segundo tiempo los anfitriones bajaron el ritmo y recibieron descanso Mckennie y Morris. A pesar de ello marcaron el séptimo en el minuto 62 con el delantero del Chelsea inglés Christian Pulisic.

El dominio de los locales se concretó con el 76 por ciento en la posesión del balón, 24 tiros a puerta, por tan solo cuatro de los cubanos, y 17 tiros de esquina por ninguno los perdedores.

Como integrante del grupo A en la Liga A de los 12 principales conjuntos, el equipo de la mayor de las Antillas cayó en sus dos anteriores presentaciones, el 7 y el 10 del mes pasado, ante Canadá, con marcadores de 0-6 y 0-1, en ese orden.

La despedida de Cuba será en la repetición del duelo con los estadounidenses el 19 de noviembre en el Complejo Deportivo Truman Bodden de Georgetown, Islas Caimán, sede decidida por la Concacaf por no cumplir las condiciones requeridas el estadio Pedro Marrero de la capital cubana.

Estados Unidos ha ganado cada una de las últimas 11 reuniones con los Leones del Caribe y supera a la nación isleña con balance histórico de 39-11.

A look at the @CNationsLeague A, Group A table after tonight’s 7-0 win vs. 🇨🇺. pic.twitter.com/TSLMVcGZdI

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) October 12, 2019