Jueces federales piden que Trump entregue declaración de impuestos desde 2011

Victor Marrero, quien funge como juez federal del distrito de Manhattan, Estados Unidos, desestimó este lunes los alegatos del presidente estadounidense, Donald Trump, y le exigió que presente sus declaraciones de impuestos personales y corporativos.

Esta sentencia fue emitida este lunes 7 de octubre, echando por tierra la defensa de Trump, quien se excusó en la inmunidad presidencial para evitar hacer públicos sus registros fiscales.

BREAKING: Judge denied Trump’s “extraordinary” assertion of privilege in Manhattan DA Vance’s subpoena fight—and rejects @TheJusticeDept and SDNY’s claim that the case belongs in federal court.

Background, @CourthouseNews https://t.co/1CJ8jaC6yb pic.twitter.com/pqHH5OrydJ

— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) October 7, 2019