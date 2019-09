Leo Messi gana el premio The Best FIFA 2019

El argentino Lionel Messi ganó este lunes el premio The Best FIFA 2019 al mejor jugador de la pasada temporada, en el que competía con Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk.

“Lo colectivo es más importante que lo individual, pero es algo único disfrutar de este premio con mi mujer y mis dos hijos. Son unos enamorados del mundo y están tímidos y felices a la vez”, dijo Messi luego de agradecer “a todos los que decidieron que este premio fuera para mí”.

Fue el primer The Best para el delantero y capitán del Barcelona y de la selección argentina, luego de que antes lo ganara Luka Modrid y previamente, en dos ocasiones, el delantero portugués de la Juventus.

Messi también quedó en el mejor once de la FIFA junto a Alisson, De Light, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappé, Hazard y Cristiano, quien no estuvo presente en la ceremonia en el teatro La Scala de Milán.

Los premios entregados en esta ocasión designan a los mejores jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras, entre otros reconocimientos, del período comprendido entre 16 de julio de 2018 y 19 de julio de 2019.

El The Best 2019 a la mejor jugadora femenina fue para Megan Rapinoe, a quien acompañaban en la nominación Lucy Bronze y Alex Morgan. “El mundo ha visto que el futbol femenino no es ‘futbol femenino’, es fútbol”, dijo el presidente de la FIFS al entregar el premio.

El mejor once femenino incluyó a Van Veenendaal, Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard, Julie Ertz, Amandine Henr, Rose Lavelle, Marta Vierira, AlexMorgan y Megan Rapinoe.

Para el The Best al mejor entrenador masculino del año estaban nominados Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp. Este último recibió el trofeo. “Quiero dar las gracias a mi familia y a los jugadores. También al Liverpool, que sin mis futbolistas no estaría aquí”, dijo.

El The Best 2019 al mejor entrenador/a femenino fue a manos de Jill Ellis, que superó a Phil Neville y Sarina Wiegman.

(Con información de la FIFA)