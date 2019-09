Respuesta a “La matemática y los ingenieros especialistas en basura; y un colmo asociado”

Esta respuesta será algo más larga que lo habitual, por la gran vinculación del asunto con nuestra situación actual. Resaltamos la importancia de los ingenieros que se encargan del indispensable proceso de la recogida de desechos sólidos, popularmente conocida como basura; y también de los indispensables trabajadores de comunales. Los problemas no estaban difíciles. Los colmos tuvieron variedad y creatividad.

Vamos por parte:

I

Comienzo reiterando que hice una enorme simplificación del problema para hacerlo viable en “acertijolandia”. Varios de ustedes lo resaltaron y algunos fueron más allá realizando propuestas de solución a macro escala.

Como de costumbre repito el enunciado para quienes se monten ahora en el “acertijobús”. En un barrio en que hay 2850 inmuebles que generan basura, existen 180 colectores, todos en buen estado y con una capacidad de 2,88 mt^3 cada uno. Cada inmueble genera 0,10 mt^3 de basura diariamente como promedio.

Preguntas:

1. ¿Serán suficientes para evitar desborde, esos 180 tanques si el ciclo de recogida es de 2 días, y el volumen de la basura es compacto?

Respuesta: No son suficientes 180 tanques.

En dos días se generan 570 metros cúbicos y la capacidad de los tanques es de 518,4 metros cúbicos, es decir hay 51,6 m^3 en exceso.

Con toda intención no aclaré que los depósitos en los inmuebles estaban vacíos, es decir que toda la basura que se generó en los dos días se depositó en los tanques. De lo contrario pudiera ser que esa cantidad en exceso estuviese todavía en los inmuebles. ¿Será consistente esta variante? Si dividimos los 28,4 mt^3 entre los 2850 inmuebles nos da 0,01 que en la décima parte de la generación diaria. Entonces es posible.

Ah, y decidí no meterme con los buzos que ayudan a vaciar algunos tanques. Sachiel, el legítimo, tiene razón; ayer vi en mi barrio al lado de los tanques botado un televisor, que para compactarlo hay que tener corazón.

2. Si funcionan en el ciclo de dos días, 2 camiones colectores con una capacidad de 38,53 mt^3 cada uno; ¿cuántos viajes deben dar hasta el vertedero para vaciar todos los tanques?, suponiendo que todas las personas echan la basura en el tanque.

Respuesta: Deben dar 7 viajes un camión y 8 el otro.

En cada viaje los dos camiones pueden cargar 77,06 m^3; y si hay que recoger 547,2 mt^3 al dividir nos da 7,1 viajes. Pero como los viajes corresponden con números enteros, es que uno de ellos con el octavo viaje resuelve la recogida residual.

Aquí también se le puede buscar la quinta pata al gato. Sabemos que en muchas ocasiones los recogedores recuperan algunos desechos. Entonces tal vez no sea necesario el octavo viaje. Para comprobar la consistencia de esta suposición tendríamos que calcular el volumen dejado de recoger y lo que los recogederos se llevan. Una simple comparación nos daría la respuesta.

Ell de la matemática en acción le puso cacumen y planteó que un camión recogiera los días pares y el otro los nones. Lo analizado por Yosue comprueba que el problema en la vida real se las trae.

3. Si la distancia al vertedero es de 12 km y el recorrido de cada camión por el barrio es de 1,9 km; ¿cuántos litros de diesel se consumen en esa cantidad de viajes, si el rendimiento de cada camión es de 8 km/litro?; suponiendo que no hay robo ni desvío de combustible.

Respuesta: Consumirán 52,2 litros de diesel.

El camión de los 7 viajes consumirá: (12+1,9)*2*7/8 = 24,4 y el de los 8 viajes 27,8.

Algunos de ustedes obviaron el viaje de retorno. Los detallistas, virtud de un buen analista de sistema, plantearon la posibilidad de que los camiones parquearan en un lugar distante del vertedero.

Como hemos visto se han realizado varias simplificaciones del problema real. La IO (investigación operacional), rama de la Matemática que se encarga de optimizar los procesos, puede aportar buenas soluciones mediante la programación lineal y otras técnicas afines.

Y lo que hacen los ingenieros, no queda restringido al proceso de recogida en un barrio, también intervienen en los de un municipio y una provincia, lo que hace más complicada la solución.

Por otra parte están otros procesos importantes como el almacenamiento o reutilización de la basura.

Para ser justo, debemos advertir que la solución integral al problema demanda la participación de otros ingenieros, economistas, licenciados en Ciencias Naturales y exactas, de la salud, de sociólogos y psicólogos, pedagogos; no sé si también de filósofos y de Arte y Literatura.

Agradezco la colaboración del amigo Tomas que nos puso un ejemplo del primer mundo, y pensó con sentido científico. Él nos dejó una tarea y yo le dejo otra: ¿siempre habrá una persona en casa para cuando mediante la baliza el camión avise que está cercano al domicilio?

También el acertijando R.Montané, escribió algo muy interesante, y cito en parte:

“Unos días atrás leí un artículo, más bien una alarma que decía: ´Suecia ante el peligro de quedarse sin basura´. Obviamente una importante industria, en breve, carecerá de materia prima con el consiguiente daño económico que tal situación presupone. Muchos cubanos hemos visto que, en algunos países, las personas botan los desechos clasificadamente: plástico, vidrio, papel, cartón, …”.

Les recomiendo buscar y leer todo lo que escribió. Gracias a todos los que participaron y felicitaciones a quienes acertaron.

Esta foto tomada ayer martes 17 de septiembre 2019, confirma la necesidad de ponerle ciencia a la recogida de basura. Claro que estos días no son representativos, debido a la situación con el déficit de combustible, el ciclo es más de 2 días.

Antes de que vean la foto quisiera compartir con ustedes lo que vi en el NTV del mediodía, algo en total consonancia con nuestro acertijo. Directivos de nuestra Habana, informaron de un programa especial para ir resolviendo la acumulación de basura y escombros en los 15 municipios. Explicaron que se recogerá a partir de las 7 pm, que colocarán depósitos grandes para que los escombros no se echen en los tanques plásticos, ni en la calle. Plantearon que los trabajadores fueron partícipes de las decisiones y solicitaron el apoyo de la ciudadanía.

II

Ahora vamos con el colmo de un ingeniero especializado en recogida de basura.

El colmo de un ingeniero especializado en recogida de basura es:

_____________________________________________________

Recuerdo mi pie forzado: “Inventar un método ecológico que convierte 20 metros cúbicos de basura que pesan 200 kg, en 20 milímetros cúbico que pesa 500 gramos”.

Mi amigo Rolando, con su sagacidad acostumbrada, me alertó de que estaba desapareciendo materia, cuando sabemos que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Mi idea se basó en la compactación. Ya los físicos teóricos nos dirán si al compactar hay o no destrucción de materia.

Hubo buenas respuestas y agradezco a quienes se esforzaron por el giro de los 180 grados.

A continuación citaré varios que me agradaron, tanto de 0 radianes como de pi= 180 grados. No especifico el autor, ni los ordeno por tipo; así ustedes ejercitan la mente clasificándolos:

Es tener pesadillas con el vertedero.

Que en su cuadra haya un microvertedero.

Es botarse él mismo dentro de un tanque colector.

Es convencer a muchísima gente que boten escrupulosamente a la basura lo que sea basura y que reciclen lo que sea recuperable.

Que quiera convertir al mundo en basura para así tener más cobertura de empleo.

Que con tecnología diseñada por él mismo haya construido su casa y la de otras familias.

Viajar a Brasil a ver El Tiradero de la novela.

Estar convencido que su objetivo a lograr es favorecer económicamente al país garantizando la higiene del barrio.

Conseguir la concientización de todos los vecinos del barrio en depositar toda la basura ordenadamente dentro de cada tanque colector.

Lograr la mayor eficiencia posible en el consumo de combustible de los camiones, mediante un mantenimiento sistemático y adecuado, evitando así un sobre consumo a los 8 km/litro y tratando de disminuirlo.

Es operar un carrito colector de desechos sólidos.

Es no poder limpiar el planeta.

Que logren generar un kw/hora por cada 100 kg de basura y que el sindicato de leones y tanqueros los demande por ataque a su objeto social.

Que logren reintegrar la basura orgánica en masa de croqueta y que el precio de venta sea más caro que la original.

Es que logre en Cuba reciclar los envases clasificados: vidrio, plástico y cartón.

No poder reciclar sus ideas.

Crear un sistema casero de reciclaje q permita reutilizar la basura para su beneficio.

Que en un concurso mundial de ingeniería en recogida de desechos se premie al que reutilizo la basura con fines cosméticos... y en las redes sociales se vuelva tendencia.

Que creen una nueva manifestación escultórica...el TrashArt... y los parques y plazas del mundo y de Cuba se llenen de sus creaciones.

Me permito citar un creativo colmo positivo de RARJ:

-1- El que vio el documental

Llamado “La Chivichana”

Que dio la TV Serrana

Sabe de lo que voy a hablar.

La cosa es aprovechar

La inclinación y la altura

Y crear una estructura

Desde el pueblo al vertedero

Por donde rueden, sin freno,

Los tanques de la basura. -2- Si quiere que el tanque vaya

Un poquitico más lento,

Entonces el movimiento

Por esteras da la talla.

Si ocurriese alguna falla

Aquí un arreglo es posible

Y aunque una tanto inadmisible

Esto parezca, le digo

Que en ambos casos, mi amigo,

Ahorramos el combustible.

Tremendo menú, para chuparse los dedos y después lavarse las manos con jabón y el agua necesaria, hay que ahorrarla. Me perdonan si no cité algunos dignos de ser citados.

Casi termino con tres comentarios; y una noticia preocupante, pero no tanto.

Bravo por el retorno de Johnny Lightning, con sus respuestas cargadas de inteligencia, chispa y buen humor.

No he podido indagar el índice de consumo de los camiones, ya que como alertó Yosue es discutible el 8 km/litro que supuse.

Reconocemos a los buenos trabajadores y ciudadanos que hacen posible que nuestras ciudades estén lo más limpias posible.

La noticia preocupante, al menos para mí: en breve debo volver a chocar con el bisturí quirúrgico, se trata de una operación menos complicada que la anterior como me dijo el médico amigo Jose Bryan que tanto me ayuda a distancia con sus informaciones y sugerencias .

Ya tengo enviado a la querida Lisandra Romeo de Cubadebate, los acertijos de los lunes 23 y 30 de septiembre. Si necesito colaboración en las respuestas ya tocaré la acertijopuerta de algunos de ustedes.

El lunes 23 el acertijo les hará sudar las neuronas matemáticas y refrescarlas con el de creatividad sin números.

En el del lunes 30 gozarán con la matemática y “el conejo tapado”.