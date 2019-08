Mundial en casa de Jigoro: ¡Idalys, siempre Idalys! (+ Video)

¡IDALYS, UN ALTAR PARA ELLATokío.- Hay medallas que su valor trasciende el metal y dejan de ser de quien las gana para ser de todos. Así lo sentimos y vivimos este sábado en el Nippon Budokan, cuando Idalys Ortiz (+78 kg) hizo una cruz de plata en el 38 Campeonato Mundial de Judo y su altar de premios llegó a ocho podios en citas del orbe (2-2-4), algo jamás conseguido por otra judoca cubana y latinoamericana.En el combate final contra la japones Akira Sone todo fue táctica asiática, pues la nuestra llevó una buena parte del ritmo de las acciones, pero su rival se dedicó solo a sacarle las penalizaciones necesarias para vencerla por descalificación (tres shidos) en regla de oro, pues ya sabemos que casi resulta imposible proyectarla dada su excelente defensa.“Estoy contenta con este resultado, aunque hubiera querido el oro. Una vez más Cuba no se va de un mundial sin una medalla y hay que decir, para ser justo, que este torneo ha sido el más fuerte de los últimos años, donde medallistas olímpicos y campeones de otros mundiales, se quedaron sin subir al podio”, reconoció la campeona olímpica de Londres 2012.“El combate final fue un poco incómodo porque es una judoca que viene en ascenso y aunque solo habíamos peleado dos veces antes, me estudió y cumplió al pie de la letra no atacar mucho, sino dedicarse a moverme y ver como lograba mi descalificación. Que nadie se preocupe, habrá tiempo para el desquite y nada mejor que en los venideros Juegos Olímpicos”, señaló con tono optimista la judoca que más preseas tiene en campeonatos mundiales de su división.“Agradezco a toda la gente que se levantó temprano para seguir mis peleas. Siempre todos los resultados se los dedico a ese pueblo al que pertenezco, en especial a mi familia. En lo adelante trazaremos una estrategia de trabajo, en la que no asistiremos a todos los eventos porque ya estoy clasificada y solo requiero pulir ciertas cosas y enfrentar a las rivales más fuertes que tendré en pos de mi cuarta medallas olímpica”, aseguró en exclusiva.El recorrido de Idalys para la final comenzó con éxitos iniciales por descalificación, frente a la senegalesa Monica Sagna y la camerunesa camerunesa Vanessa Mballa. Acto seguido enfrentó en cuartos de final a la brasileña Beatriz Souza, a quien inmovilizó para tomar desquite completo de su revés ante ella en el pasado campeonato panamericano del deporte.Ya en semifinales, superó por decimoséptima ocasión a la brasileña María Suelen Altheman, en esta oportunidad le recetó wazari, en regla de oro, durante una de las semifinales que fueron disfrutadas por más de seis mil espectadores para apoyar a los representantes locales.Cuba no había conseguido ningún podio en las seis jornadas anteriores del 38 Campeonato Mundial y con esta faena de Idalys permitió terminar en el puesto 13 general y séptimo en el apartado femenino. Este domingo cierra la justa con la competencia por equipos en un pareo que nos pondrá frente a Kazajastán en un primer momento y de vencer, chocaríamos con la fuerte representación de Francia, la cual debe superar en su match inicial a Austria.Por Cuba competirán Magdiel Estrada, Onix Cortés, Iván Silva, Andy Granda e Idalis Ortiz.

Publicado por JG León en Sábado, 31 de agosto de 2019