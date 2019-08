El fantasma de la quiebra planea sobre Argentina

El fantasma del colapso económico planea sobre Argentina. Se respiran los aires de la quiebra de 2001. En una entrevista con The Wall Street Journal, el candidato y favorito para la presidencia de ese país, Alberto Fernández afirmó que: “ No hay quien quiera comprar deuda argentina, y no hay quien pueda pagarla. Argentina está en una suspensión de pagos virtual y oculta”.

El peso sigue depreciándose (el viernes rebasó las 61 unidades por dólar), haciendo más difícil el pago de la deuda en dólares y agravando la inflación (estimada en un 65% anual por diversos analistas).

El Banco Central anunció ayer medidas restrictivas ante la difícil situación. A partir de ahora las entidades financieras deberán contar con la autorización previa del Banco Central para la distribución de sus resultados. La autoridad monetaria aclaró que la comunicación A 6768, por la que se tomó dicha resolución, "sólo corresponde a las entidades financieras y no a otro tipo de empresas".

"Con esta medida, se garantiza que se mantenga la liquidez del sistema, para que los depositantes puedan hacerse de la liquidez que demanden", explica la entidad. "En momentos de mayor incertidumbre --agrega--, buscamos que la liquidez del sistema sea mayor para evitar cualquier tipo de falta de dinero".

El directorio del Banco Central empezó a debatir la imposición de controles a la fuga de capitales y la limitación a la compra de dólares, en un rango de 50 mil a 100 mil por mes, el día que un grupo de bancos internacionales le exigió la cancelación de un préstamo por 2600 millones de dólares. Eso sucedió el martes 20 de agosto, hace 11 días, cuando las entidades financieras reclamaron la devolución de los créditos, denominados REPO, por la desvalorización de los títulos públicos que operaban como garantía. Fue una señal de crisis de confianza de algunas de las entidades más cercanas al Gobierno, como el HSBC, Citi, Credite Suisse, Santander y BBVA, que prefirieron asegurarse el reembolso de las divisas en lugar de renovar el financiamiento.

Para el analista David Cuffré: "El Gobierno corre la crisis de atrás igual que Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo en 2001. Los resultados van en la misma dirección. El Fondo Monetario Internacional es hoy tan responsable como entonces. Lo mismo que la prensa hegemónica que les hizo hinchada. El día siguiente del anuncio del “reperfilamiento” de la deuda, Clarín tituló en tapa que la medida era para “calmar a los mercados”. Les salió tan bien como la suba de 8 por ciento de la Bolsa porteña el viernes anterior a las PASO, porque pensaban que Macri era competitivo. La crisis tomó tal velocidad que las operaciones para generar expectativas se caen cada vez más rápido."

El peronista Fernández se desvinculó del plan de emergencia lanzado por el presidente Mauricio Macri, basado en un aplazamiento de pagos en la deuda pública, y opinó que los mercados “saben ya cómo va a acabar esto”. También calificó al FMI de “corresponsable” del desastre. Sin un mínimo consenso político y con una tormenta financiera que no amaina, el fantasma del colapso de 2001 sobrevuela el país.

"Lo que quiero que entiendan es que el FMI es culpable de esta situación. Fue un acto de complicidad con el gobierno de Mauricio Macri. Fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad y se lo dieron a un gastador compulsivo", agregó Alberto Fernández.

(Con información de agencias y de Página 12)