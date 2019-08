Mundial en casa de Jigoro: ¡Canadá hace historia!

Tokío.- La canadiense Christa Deguchi (57 kg) se robó el protagonismo en la tercera fecha de competencia del Campeonato Mundial de Judo, a pesar que un fuera de serie como el local Shohei Ono (73 kg) conquistara su tercera corona a este nivel. En realidad, era un festejo de la misma raíz, pues la norteña es de origen japonés y hace rato venía enseñando que podía hacer historia hasta que lo consiguió: ¡Primer oro para Canadá en estas justas!

Nacida en Nagano, hogar del mono de la nieve y algunos de los templos más emblemáticos de esta nación asiática, Deguchi comenzó en el judo a los tres años y dos décadas más tarde sube a lo más alto del podio nada menos que en uno de los templos sagrados de esta disciplina en el mundo: Nippon Budokan, y con victoria sobre la titular defensora, Tsukasa Yoshida, tal y como había sucedido en el Gran Slam de París en febrero de este año.

Su periplo en la competencia fue impecable. Venció a todas sus rivales antes del límite y solo la francesa Sarah Leonie Cysique le logró marcar un wazari en el pase a semifinal, lo cual respondió Deguchi 20 segundos más tarde con una proyección clásica que la dejó tendida sobre el tatami sin esperanza de otra oportunidad.

La final, por supuesto, se extendió a regla de oro y los aficionados mimaban a las dos con sus gritos por el hecho de sentirlas hijas de la misma nación, aunque una de ellas defendiera la bandera canadiense, a partir de su propia decisión personal de vivir junto a su padre allí, luego de haber sido medallista mundial juvenil (plata 2014 y bronce 2013) con la selección nacional japonesa. Un wazari a Yoshida tras 6:26 minutos de pelea, y pasadas las 8 de la noche del 27 de agosto, le dio así a Canadá su primer oro en mundiales, tras nueve preseas en estas citas (dos platas y siete bronces).

“No hay muchos judocas de Japón que hayan cambiado de nacionalidad, así que fue un poco extraño que lo hiciera e incluso estuviera tres años sin competir internacionalmente porque así lo establece la Federación Internacional. Todos confiaron en mi y aquí estoy. Quiero ser también la primera campeona olímpica del judo canadiense”, dijo la joven, que mejoró así su bronce de Bakú 2018 y se mantiene invicta en este 2019.

“Mis compañeros canadienses me estaban animando y eso me hizo pelear aún mejor. Sin embargo, también sentía el respaldo del público porque al final éramos dos nacidas en esta tierra”, reconoció una de las nuevas caras del judo mundial a la que volveremos a reverenciar no pocas en torneos de envergadura, sobre todo en agosto del 2020, cuando vuelve al Nippon Budokan por otro oro histórico.

Por supuesto, el cierre del martes estuvo a cargo del campeón olímpico de Río de Janeiro, Shohei Ono, quien doblegó por quinta ocasión al azerí Rustam Orujov, en una final que no pasó del segundo minuto y provocó luces, música y un gran coro: Shohei, Shonei, Shonei, en una de las muestras de respeto a quien se convirtió en el onceno judoca japonés con tres doradas universales y el número 27 del planeta que consigue este palmarés.

“Estuve fuera el pasado año, pero he regresado para buscar esta medalla y otro oro olímpico (ganó en Río de Janeiro 2016). Confío en mis posibilidades y competir en este lugar, donde lo hicieron muchos grandes, es siempre una inspiración para todos nosotros”, respondió muy sintético en la conferencia de prensa uno de los más temibles judocas del momento, que celebró seis peleas, todas con triunfo por ippón en menos de tres minutos.

El representante de Cuba en esta jornada, Magdiel Estrada (73 kg), doble campeón de los Juegos Panamericanos, cayó en su primera salida por tres shidos ante Behruzi Khojazoda, de Tajikistán y de esta manera quedó por debajo de sus propósitos personales en su quinta oportunidad en estas lides. Para este miércoles está previsto que Maylín del Toro (63 kg) se acerque a las preseas y supere su quinto lugar de Bakú 2018.

Resultados 3ra jornada

57 kg:

ORO: Christa Deguchi (CAN)

PLATA: Tsukasa Yoshida (JPN)

BRONCE: Julia Kowalczyk (POL)

BRONCE: Rafaela Silva (BRA)

73 kg:

ORO: Shohei Ono (JPN)

PLATA: Rustam Orujov (AZE)

BRONCE: Hidayet Heydarov (AZE)

BRONCE: Denis Iartcev (RUS)