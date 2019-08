Google Go ya está disponible y promete ahorrar datos en las búsquedas

Google Go ya abrió su servicio a todo el mundo y promete ser la forma más rápida y ligera para hacer búsquedas, con resultados optimizados para ahorrar hasta 40% de datos.

Google Go, ya disponible en Android, permite buscar información en Google consumiendo menos almacenamiento interno y memoria, además de que no necesita una conexión a internet rápida ni tampoco estable. La aplicación ya existía en Android Go desde 2017 para algunos países; la disponibilidad ahora es global.

Google Go, aun con conexiones lentas y smartphones con poco espacio es funcional y tan solo ocupa 5 MB de peso, es rápido de descargar y ahorra espacio en tu teléfono, señala la app.

Ahorra tiempo navegando con un solo click a través de tendencias y temas, o usa tu voz para decir lo que estás buscando.

Su sistema hace que Google lea cualquier página web, con las palabras destacadas al momento de ser leídas, para que puedas seguir el texto con facilidad.

La marca asegura acceder a los sitios favoritos, así como a imágenes, videos e información sobre las preferencias del usuario.

Destaca las tendencias explorando los últimos trending topics solo con darle click a Search.

Alterna entre idiomas fácilmente. Configura un segundo lenguaje para cambiar desde y para los resultados de las búsquedas en cualquier momento.

Google Go está disponible gratis en la Play Store y solo se necesita un dispositivo Android con Lollipop o más reciente.

Según los datos de la herramienta de monitoreo web Sensor Tower, Google GO se ha instalado aproximadamente 17,5 millones de veces en todo el mundo, con el mayor porcentaje de usuarios en India (48%). Sus siguientes mercados más grandes son Indonesia (16%), Brasil (14%), Nigeria (6%) y Sudáfrica (4%).

Google Go es una de las muchas aplicaciones livianas que Google ha creado para mercados emergentes, junto con YouTube Go, Files Go, Gmail Go, Google Maps Go, Gallery Go y Google Assistant Go, por ejemplo.

Otra de las funciones de Google Go es la capacidad de usar Lens para traducir texto en una foto. La traducción se puede hacer de texto a texto o de texto a audio. Google mostró esta función de Google Go en el evento I/O celebrado en mayo pasado

(Información de Agencias)