Lucha “greco” abrió con dos de oro en Lima

El primer día de competencia de la lucha grecorromana en estos Juegos Panamericanos terminó con dos preseas de oro y otras tres de bronce. Las doradas fueron a los pechos del campeón olímpico en los 67 kilogramos, Ismael Borrero, y, para sorpresa de muchos, del 97 kilogramos, Gabriel Rosillo.

Borrero no aceptó libertades y despachó a sus rivales sin permitirles siquiera un punto. Luis León de República Dominicana (4-0), el estadounidense Ellis Coleman (8-0) y Shalom Villegas de Venezuela (12-0) fueron sus víctimas.

“No vi fácil la competencia. Poco a poco cogí el ritmo y el resultado salió. Me preparé para esto, nunca dudé. La proyección final fue dura él (Villegas) se lo buscó, me salió”, dijo.

Rosillo por su parte, venció (9-0) al venezolano Luillys Pérez, y (8-0) al dominicano José Arias. Luego en la final tuvo que exigirse para quebrar al estadounidense Tracy Hancock (7-2) remontando un primer período en el cual se había ido sin marcar puntos a su favor.

Los bronces fueron para Luis Orta en los 60 kilogramos, vencedor por superioridad ante el venezolano Anthony Palencia; mientras que Yosvanys Peña (77 kg) lo consiguió al dominar al brasileño Angelo Marques; y Daniel Gregorich (87kg) tras doblegar por 8-2 a Josef Rau de los Estados Unidos .

“Por cosas del destino nos tocó combatir a los mejores. El ecuatoriano Andrés Montaño era el campeón de Toronto 2015 y yo aspiraba a estar en la final. Dominé la pelea casi todo el tiempo, más no pude, ahora a continúa preparándome de cara al futuro”, comentó Orta sobre el pleito que lo privó de discutir el oro.

Gregorich por su lado, aseguró haber llegado en buena forma a Lima, solo que su adversario Luis E. Avendaño, luchó mejor.

“Solo me resta seguir avanzando y aprendiendo. Mi carrera no se acaba ahora. Confieso que el venezolano que ganó me sorprendió, a nivel general lo hizo mejor”.