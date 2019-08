Cory Booker, otro candidato presidencial de EEUU que apoya proyecto de viajes a Cuba

El proyecto de ley recientemente introducido en la Cámara Alta de Estados Unidos para eliminar las restricciones de viajes de los norteamericanos a Cuba cuenta hoy con un nuevo copatrocinador, el senador y candidato presidencial demócrata Cory Booker.

La iniciativa, presentada el pasado lunes por un grupo bipartidista de 46 de los 100 miembros del Senado, pondría fin a las prohibiciones de viajes a la isla impuestas bajo normativas de 1996 y 2000 a los ciudadanos norteamericanos y residentes legales en ese país.

Además, eliminaría las trabas que impiden las transacciones relacionadas con las visitas a la nación caribeña, incluidas las bancarias.

La introducción del proyecto estuvo encabezada por el senador demócrata Patrick Leahy, quien expresó en un comunicado que esa propuesta tiene el objetivo de que los norteamericanos puedan visitar la nación antillana, de la misma manera en que pueden ir a cualquier otro país del mundo, excepto a la República Popular Democrática de Corea.

Engage Cuba, coalición que promueve el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana desde hace casi 60 años, dio a conocer en Twitter la noticia de que Booker se unió al resto de los copatrocinadores de la propuesta legislativa.

BIG News: Thank you to @CoryBooker for becoming the 47th cosponsor of the bill to lift all restrictions on Americans traveling to #Cuba. We are grateful for your support! A special thanks to @SenatorLeahy for his leadership.

— Engage Cuba (@Engage_Cuba) August 1, 2019