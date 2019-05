The New York Times: Deutsche Bank silenció sospechas de blanqueo que implicaban a Trump

La dirección del Deutsche Bank, desoyendo recomendaciones de expertos del banco alemán, habría silenciado sospechas de blanqueo que implicaban al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y a su yerno, Jared Kushner, según una publicación del diario The New York Times rechazada este lunes por un vocero de la institución financiera.

Según el diario estadounidense, empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno, Jared Kushner, fueran señaladas al Departamento del Tesoro estadounidense, que dirige la lucha contra los delitos financieros.

Pero los dirigentes de Deutsche Bank, que en el pasado prestó “miles de millones de dólares» a sociedades controladas por Trump y Kushner, habrían “rechazado las recomendaciones de sus empleados”, según The New York Times, que añade que la “naturaleza de las transacciones no está clara”.

Este lunes, un portavoz del Deutsche Bank declaró que “en ningún momento un investigador (interno) fue impedido de transmitir una actividad potencialmente sospechosa”.

(Con información de AFP)