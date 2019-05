Eusebio Leal en FITCuba 2019: La cultura, fortaleza del turismo cubano (+ Fotos)

“Todo proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura solo generará decadencia. Hay que señalarlo claramente, para que no nos vean solamente como un país de playa, maracas y palmeras”, afirmó este martes Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana, en la primera conferencia de la 39 Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2019, que fue inaugurada oficialmente en esta jornada.

Leal se refirió a ejes como la dimensión económica “y la cultura como un desarrollo potente y activo (…) Detrás de esa imagen idílica de la isla que es noble y bella, viene lo otro, la poderosa cultura acumulada”.

Tras un recorrido histórico por el proceso de restauración de las últimas décadas en La Habana Vieja, desde iniciativas de consulta pública y vivienda social hasta la puesta en valor de palacios, aulas-museo, escuelas, plazas, teatros y fortalezas, muelles y almacenes del puerto, el Historiador de la Ciudad subrayó el carácter social del proyecto.

Las obras desarrolladas en ese entorno obligaban a tener en cuenta, a pensar en el desarrollo del turismo “como una necesidad imperiosa del país”, dijo, y mencionó los antiguos palacios que han sido restaurados y convertidos en hoteles para financiar el proyecto de restauración integral del Centro Histórico, donde “la esencia del ser humano es el eje”.

“Calles peatonizadas, una nueva conquista; rescate de las plazas, nueva visión del comercio en el Centro Histórico; el teatro Martí, emblema de la ciudad; la atención a niños, a ancianos”, recordó Leal, son parte de una obra a la que se sumaron nuevos actores económicos y sociales en los últimos años, a través de acciones comunitarias y familiares.

En cuanto a la restauración del Convento de Santa Clara, que se desarrolla actualmente, dijo que acogerá el Colegio Santa Clara, destinado a la formación de restauradores para Cuba y el Caribe, un proyecto en conjunto con la Unión Europea.

En ese sentido, mencionó una de las obras cumbres de la restauración, el Capitolio, y a quienes han trabajado en ella. “Restauradores, jóvenes graduados en la Escuela Taller, que no estudiaban ni trabajaban y que se sumaron al proyecto, y se cumplió aquel principio de que la mano ejecuta lo que el corazón manda”.

La parte más antigua de la ciudad, que quedó encerrada dentro de los muros del Convento de Santa Clara, podrá ser vista en unos meses. “Esa callejuela, la Casa del Marino, y todas esas pequeñas casitas que quedaron encerradas, quedarán abiertas para el público en noviembre”, como parte de las celebraciones por los 500 años de la capital.

Otras proyectos que se desarrollan con motivo del medio siglo de La Habana son la restauración del Castillo de Atarés y la excavación de la antigua muralla de la ciudad, otra de las obras que deben concluir en noviembre.

Al hacer recuento de todos estos años, Leal apuntó que “cada edificio restaurado significó una batalla (…) Cuando un pueblo pierde su patrimonio cultural, lo pierde todo. Tenemos que optar por el pan o el patrimonio; entonces, ¿qué hacer? Un pedazo menos de pan. Pero es necesario salvar el patrimonio”.

“El que viene de afuera es nuestro huésped. Somos una isla. Cada vez que un crucero entra por el puerto de La Habana, es una victoria, teniendo en cuenta las condiciones que se le imponen a Cuba. Tiene que ser bienvenido el que hoy llega, hay que hablar las lenguas y comunicarnos con todo el mundo. Ese es el destino de los que nacemos en una isla o en un archipiélago como Cuba”, afirmó.

“Si hoy se puede hacer la Feria del Libro en La Cabaña es porque fue restaurada. Si hoy se puede hacer teatro callejero es porque parte de la ciudad ha sido restaurada. El tema de la restauración no es mío ni del equipo multidisciplinario, es de todos. Aprópiense de él y defiendan ese proyecto, dentro de la ciudad y fuera de ella”, dijo a los presentes en la sala San Ambrosio de la Fortaleza de la Cabaña, sede de FITCuba 2019.

“La mejor inversión es invertir en la restauración de la ciudad bella. Posiblemente no exista ninguna en esta latitud del mundo que por diversas circunstancias se haya mantenido intacta. Se ha caído lo que no hemos podido restaurar, está en ruinas lo que no hemos tenido dinero para restaurar, pero cuando se le pone la mano, como en un acto de magia, renace”, señaló.

Concluida la conferencia magistral del Historiador de la Ciudad de La Habana, a la que está dedicada esta edición de FITCuba, el ministro de Turismo, Manuel Marrero, agradeció a Leal por otra de las conferencias “con que siempre nos sorprende” y por “su contribución al desarrollo del turismo cubano con la gran obra de restauración integral en La Habana Vieja, que se ha hecho, además, con las personas allí, sin que sean excluidas”.

Marrero también destacó el trabajo de Leal al frente de la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba, “que también han ido renaciendo, recuperando su patrimonio, y también se han convertido en una modalidad turística”.

El ministro dijo que “antes, casi todos iban solo a la playa, pero hoy más del 30 % de quienes nos visitan afirman que vienen por la cultura y el patrimonio, y el 70 % restante viene a la playa pero también visita los destinos de cultura y patrimonio. Si no fuera por todo ese legado cultural, el turismo cubano jamás hubiese llegado al lugar que hoy ocupa”.

La Habana es hoy, añadió Marrero, “la principal excursión que se vende en el país, todos quieren visitarla. La experiencia de Habaguanex ha ido creciendo en todas las ciudades patrimoniales, y hoy cerca de 60 edificios patrimoniales en el país han sido recuperados y convertidos en pequeños hoteles”.

A la conferencia asistieron Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y del Secretariado del Partido Comunista de Cuba; Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, y Reynaldo García Zapata, presidente del Gobierno en la capital, junto a ministros de Turismo de otras naciones, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba y participantes cubanos y extranjeros en FITCuba.

Poco antes se realizó la ceremonia de corte de cinta que marcó la inauguración oficial de la Feria, realizada por el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, acompañados de otras personalidades del gobierno y del sector turístico cubano e internacional.

La Feria continúa en La Cabaña hasta el fin de semana, con jornadas de negocios, conferencias, presentaciones y otras actividades, además de una amplia muestra del producto turístico cubano.

Este año, FITCuba incluye la Expo de Negocios, que busca potenciar la Cartera de Oportunidades para la inversión extranjera en el turismo, y la Expo de Proveedores, en la cual exhiben 52 empresas, incluidas 18 nacionales, así como la Feria Virtual a través del sitio fitcuba.com, en vivo, que permite a los internautas participar en el evento.

El sábado 11 de mayo se celebrará la Feria de Gran Público, con un adelanto de la comercialización del verano para el mercado interno, complementada con iniciativas culturales, gastronómicas, deportivas e infantiles. Para esa jornada, el gobierno capitalino ha dispuesto un servicio de transporte a partir de las 8.00 a.m. y hasta las 6.00 p.m. desde Monte y Cárdenas, en el entorno del Parque de la Fraternidad, en La Habana Vieja.