Memorial Capablanca: Ivanchuk y Sevian firman la paz y siguen en la cima

Era la partida más esperada de la cuarta ronda de la 54 edición del Memorial Capablanca; sin embargo, terminó siendo una decepción de 24 movimientos. Eso fue lo que duró el duelo entre los dos líderes del grupo Elite, Vassily Ivanchuk y Samuel Sevian, que repitieron jugadas y firmaron una paz que los mantiene en la cima; mientras, David Antón fue el único ganador del día, al hundir más al indio Baskaran Adhiban.

Sevian (2655) condujo las negras ante Ivanchuk (2667) y planteó una defensa Nimzoindia. De esta partida hay poco para escribir: el estadounidense trató de incomodar a “Chucky” con su alfil rey y la torre por la columna “c” que atacaban al caballo en c3; pero como el ucraniano simplemente movió su torre entre c1 y d1, entonces hubo repetición de tres movimientos de manera consecutiva, estrechón de manos y a descansar en el hotel Habana Libre.

El duelo más interesante del día fue el de Antón (2667) contra Adhiban (2701). El Gran Maestro indio parecía que llegaba a la capital cubana en una excelente forma, tras unirse al exclusivo grupo de ajedrecistas con un ELO superior a 2700 puntos; sin embargo, no ha dejado la mejor impresión. En la tercera fecha perdió contra Sevian y, un día más tarde, también inclinó su rey, por lo que quedó en 1,5 puntos, en la cuarta posición y, hasta el momento, ha cedido 10 puntos en su coeficiente en vivo.

Adhiban optó por la defensa India del Rey, en la variante en la que las blancas hacen 5.h3. Los enroques opuestos presagiaban una fuerte pelea en ambos flancos; pero, en realidad, fueron las blancas las que tuvieron la iniciativa todo el tiempo. El peón por la columna “e” desequilibró la posición y, sin más opciones, Adhiban tuvo que entregar la calidad (torre por alfil); luego, ya en desventaja material y ante la inminente caída de otro peón, unido al rey encerrado en h8, el indio optó por aceptar su derrota.

Los dos representantes cubanos en el Elite, Yuri González y Carlos Daniel Albornoz, no han comenzado bien; pero en su duelo particular decidieron no pactar “tablas por encargo” y jugaron fuerte, en pos de la victoria. Albornoz planteó una defensa Siciliana y el cotejo llegó a un final de torres, con tres peones para cada bando. En el movimiento 54, en una posición igualada, firmaron la paz.

Después de cuatro rondas, Ivanchuk y Sevian lideran el Elite, con tres puntos, medio más que Antón; mientras, Adhiban y González acumulan 1,5 unidades y cierra Albornoz, con 0,5.

Cima para ocho en el grupo Abierto

La tabla de posiciones del grupo Abierto luce mucho más complicada, tras jugarse la cuarta ronda del torneo, ya que ocho ajedrecistas llegaron a 3,5 unidades. Entre los resultados más interesantes del día estuvo la victoria del GM Isán Ortiz sobre su homólogo Juan Borges y las tablas entre los GM Lelys Martínez y Bator Sambuev; mientras, las dos sensaciones hasta el momento del certamen perdieron sus partidas: el villaclareño Diego Enrique Lemus, estudiante de 10mo grado, cedió ante el MI Henry Soto y la MF Liliam Bárbara Blanco cayó frente al GM costarricense Bernal González.

Los ocho jugadores con 3,5 puntos son: MF Jony Wilson León (Cuba), GM Lelys Martínez (Cuba), GM Bator Sambuev (Canadá), GM Isán Ortiz (Cuba), MI Dylan Isidro Berdayes (Cuba), MI Luis Lázaro Agüero (Cuba), GM Kevel Olivia (Cuba), GM Bernal González (Costa Rica) y MI Henry Soto (Cuba).