Grupo hotelero Meliá International defiende su actividad en Cuba

Las nuevas medidas del Gobierno contra Cuba continúan generando rechazo en Estados Unidos, donde voces diversas consideran esa postura como errada y advierten sobre su negativo impacto en el pueblo de la isla.

“El anuncio de la administración de (Donald) Trump de nuevas restricciones

de línea dura en Cuba causa dolor a las familias y afecta al creciente

sector privado cubano”, consideró la congresista demócrata por Florida,

Kathy Castor.

La representante emitió un comunicado luego de que el ejecutivo dio a

conocer ayer que aplicará totalmente el Título III de la controvertida Ley

Helms-Burton, y que además impondrá nuevas restricciones a los viajes de los

norteamericanos y el envío de remesas al país caribeño.

“Desafortunadamente, el gobierno de Trump nuevamente ha redoblado su

retorno a las políticas de la Guerra Fría que han fracasado en los últimos

60 años y no han hecho nada para ayudar al pueblo cubano”, expresó.

Estados Unidos, estimó Castor, debería centrarse en apoyar el creciente

sector privado al alentar a más estadounidenses a viajar a Cuba en lugar de

agregar restricciones onerosas a los norteamericanos, los intercambios

culturales y las empresas.

Por su parte, su colega Karen Bass criticó el modo en que el actual jefe de

la Casa Blanca se empeña en revertir el camino de acercamiento a la nación

antillana iniciado por su predecesor, Barack Obama.

“Como hemos aprendido, el éxito del presidente Obama es algo que el

Gobierno de Trump busca revertir drásticamente, sin importar el costo o la

hipocresía”, escribió en Twitter.

Según la legisladora por California, las nuevas acciones contra la isla son

“un desarrollo muy lamentable que continuará siendo juzgado con dureza por

la comunidad internacional”.

Trump está decidido a llevar a cabo la política exterior de la manera más

incoherente o destructiva posible. Este es un ejemplo de eso, consideró al

respecto de los anuncios el representante del partido azul Gregory Meeks.

En contra de las medidas también se pronunció el diario The New York Daily

News, que en un breve editorial publicado este jueves con el título “El

retroceso cubano: Trump se mueve en la dirección equivocada en Cuba”, recordó

que aislar a la isla fue la estrategia durante la Guerra Fría y no tuvo

éxito.

A su vez, Martha Honey, directora ejecutiva del Centro para el Turismo

Responsable, advirtió que este amplio conjunto de políticas de línea dura

“hará la vida más difícil para el cubano promedio”.

Honey declaró al sitio digital Travel Pulse que entre los afectados se

incluyen aquellos involucrados en el sector turístico privado de la nación

antillana, el cual floreció a raíz del acercamiento iniciado por Obama y el

entonces presidente cubano, Raúl Castro, en 2014.

Si bien los detalles aún no se conocen completamente, el anuncio puede

impedir que los ciudadanos estadounidenses visiten a uno de nuestros vecinos

más cercanos, un país que es ampliamente visto como uno de los más seguros y

pacíficos del mundo, señaló.