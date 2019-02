Leñadores a golpe de preguntas y respuestas

Ciudad de Panamá.— Con el último out del partido entre Leñadores de Las Tunas y Cardenales de Lara varios de los protagonistas del éxito 3-0 se fundieron en el abrazo de la victoria y las confesiones más prudentes. Debutantes y repitentes, tuneros auténticos y refuerzos decisivos, jardineros, lanzadores y jugadores de cuadro nos permitieron el testimonio de lo vivido y lo que resta por vivir este domingo.

Yunieski Larduet: “Estoy jugando mi béisbol”

“Soy debutante en eventos internacionales y a medida que fue pasando el campeonato me adapté mejor a los lanzadores. Lo que más me impresionó es el pitcheo, muy difícil, muy fuerte.

“Estoy jugando mi beisbol, pero siempre hay un poco de presión, solo que a medida que han pasado los juegos, la he ido soltando y han salido los resultados. Estar en mi primera final de la Serie del Caribe me tiene muy contento y esperamos todos darle el segundo titulo a nuestra provincia, después del triunfo de la serie nacional.

“El mentor y yo tenemos una comunicación y señas especiales para el robo de base. Él me da oportunidades y aprovecho cuando veo que puedo llegar quieto. Salimos hoy a jugar nuestro beisbol. En el mitin el director nos dijo que si ganábamos estábamos en la final y eso motivó

“Es un honor para mi estar en este equipo de Los Leñadores y no vamos a parar hasta llevarnos el campeonato. Estamos bien cerca y espero poderlo disfrutar más que el de la serie nacional.

Lázaro Blanco, de alazán a leñador

“Como tenía menos días de descanso que lo acostumbrado, los entrenadores me dijeron que cogiera calma, que no caminara tanto en el box, para poder avanzar en el partido.

“Muy contento por ser el pitcher que más ha ganado por Cuba desde que regresamos a las Series del Caribe (2014) y me dijeron que ahora estoy entre los de mejor efectividad entre todas las series.

Muy contento por esta actuación. Vinimos con el propósito de llegar a la final y ya estamos. Que mañana el pueblo de Cuba espere el oro.

“Mañana es muy en engorroso que pueda salir a trabajar si hiciera falta porque después de más de 100 envíos me toca descansar.

“No pude ganar con mi equipo Granma en los años que vinimos, pero estos son los Leñadores de las Tunas y de Cuba. Eso es lo fundamental para nosotros porque hemos traído un buen equipo.

“La primera diferencia que aprecio entre las Series anteriores y esta es que caíamos en el denominado el grupo de la muerte. México es un gran equipo, aunque los Cardenales de Lara son superiores, con una tanda de zurdos de cuidado, con muchos jugadores con experiencia en MLB y triple A. Para nosotros ha sido la más fuerte. Este año el pitcheo ha sido el mejor de las que ha participado. La serie ha sido muy fuerte”.

Raydel Martinez, un relevo casi seguro

“Sí, me preparé psicológicamente desde el entrenamiento para salir en esos innings y lo más importante es que pude preservar la victoria siempre.

“En este período de tiempo que he estado en Cuba he trabajado mucho en lo físico en las piernas. De ahí la velocidad de 97 millas que estoy tirando según los velocímetros ubicados aquí.

“He visto que hay buenos peloteros en los equipos contrarios, y todo lo que hice hoy y en los relevos anteriores fue tirar bajito, que es lo más importante para sacar out. Estoy listo para lanzar en la final y lograr lo que el pueblo de Cuba esa esperando”.

Yordanis Samón lo batea todo

“Desde el primer momento nos percatamos que por las condiciones del terreno era muy difícil batear para arriba. Como soy bateador de línea, trato de batear para el medio y la banda contraria, por eso he salido mejor.

“He visto un pitcheo de calidad, tanto es así que después de salir el abridor, vienen relevistas iguales44 o mejores. Ellos se caracterizan por usar bastante la recta y ahí soy bastante bueno

“Para todos es algo grande llegar a la final de la serie de la caribe, porque desde el 2015 en que ganó Vegueros, Cuba no podía acceder. No nos sentimos presionados. Confiábamos en nosotros. Antes del partido contra Venezuela que si no le Blanco, nosotros ganábamos.

“Nosotros venimos al terreno, sin información de los pitcheres. Prácticamente lo conocemos cuando llegamos al cajón de bateo.No tengo ningún campeonato ganado en Cuba y sería muy grande poderlo ganar aquí con los Leñadores de Cuba”.

Alfredo Despaigne, concentrado en el trabajo

“Estoy satisfecho con el trabajo dentro de la alineación me toca hacer: que es empujar carreras. Estamos al 90% de la tarea, mañana será el 100 por ciento y esperamos ganar.

“Esta serie ha tenido lanzadores más veloces y con más recursos. Lo que nos falta en Cuba es que no jugamos contra esos pitcheres de triple A y con experiencia en Grandes Ligas. Allá no enfrentamos ese nivel y por eso los bateadores pasan un poco de trabajo para ajustarse.

“No, no me disgustaron los comentarios en redes sociales sobre mi inclusión en el equipo. En sentido general, tampoco me motivó ni desmotivó porque si lo haces mal la gente habla y si lo haces bien también hablan. Por eso, como buen profesional solo me concentro en prepararme y hacer mi trabajo.