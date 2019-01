El Cigala cerrará la Fiesta del Tambor y celebrará los 15 años de “Lágrimas Negras” en Cuba

El célebre cantaor español Diego “El Cigala” Jiménez Salazar viajará a Cuba para participar en la Fiesta del Tambor y como parte de la gira por los 15 años del fonograma Lágrimas Negras, que hiciera junto al mítico jazzista Bebo Valdés y con el cual dio el salto al estrellato internacional.

Nacionalizado dominicano y cuyo nombre real es Diego Ramón Jiménez Salazar, “El Cigala” vendió más de un millón de copias de su producción de 2003, la cual unió a dos generaciones y universos musicales: la pasión del flamenco y el vasto territorio de los ritmos cubanos.

Lágrimas Negras recibió los premios Ondas, un Micrófono de Oro, cinco premios Amigo, tres premios de la Música y dos Grammy, además de cinco nominaciones a los Grammy Latinos y fue considerado “Album of the Year” por The New York Times.

Ahora el madrileño incluyó a Cuba en su gira internacional, y participará en la Fiesta del Tambor que se celebrará en la capital del 4 al 10 de marzo.

“El Cigala” cerrará el evento con una actuación junto al famoso salsero cubano Issac Delgado, donde interpretará varios temas que lo han colocado en el gusto de los cubanos.

No es una unión fortuita, pues el artista del flamenco se ha mostrado como un amante de los ritmos tropicales y su último éxito es el proyecto Indestructible, el alma de la salsa (2017), donde reunió a los fundadores de la Fania All Star y otros grandes músicos latinos para producir un documental y un disco sobre la historia del género musical desde sus raíces en la rumba y el son cubano, hasta su diseminación por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa por parte de los boricuas enclavados en Nueva York.

Fue un viaje espiritual entre Matanzas (Cuba), San Juan (Puerto Rico), Nueva York y Cali (Colombia) y en él participaron grandes como Oscar de León, Roberto Roena, Ismael Miranda, los Muñequitos de Matanzas, Larry Harlow y La Sonora Ponceña, entre otros.

La Fiesta del Tambor, fundada por el baterista cubano Giraldo Piloto, es un festival que promueve la preponderancia de la percusión en las músicas caribeñas, y este 2019 reunirá a importantes músicos de Estados Unidos, Canadá y España, entre otros países.

Además de “El Cigala”, ha levantado grandes expectativas el confirmado concierto de Ketama, banda española que volvió a los escenarios luego de una pausa prolongada y escogió a la “Mayor de las Antillas” para dar su primer concierto latinoamericano tras su regreso.

(Con información de El Nuevo Día)