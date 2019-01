Proyecciones del Ministerio de Cultura para el 2019

Muy bien focalizada tiene el Ministerio de Cultura su estrategia de trabajo para el año que recién comienza. Como parte de la amalgama de proyectos, acciones y empeños en que está enfrascado el país por medio de su ejercicio de Gobierno, el ramo de la cultura encabeza sus prioridades en la perfección de los Programas de Desarrollo Cultural a todos los niveles.

Un especial lugar ocupa en este grupo de prioridades el permanente diálogo con los creadores y su relación con la Política Cultural de la Revolución, en defensa de la identidad y la soberanía frente al modelo colonizador imperialista, así como el fortalecimiento de la composición y el funcionamiento de los Consejos Técnico-Artísticos a los diferentes niveles, con creadores de la vanguardia y especialistas de prestigio.

Se busca también perfeccionar la instrumentación de la política de financiamiento a creadores para la realización de proyectos socioculturales e implementar acciones que contribuyan a desarrollar una crítica cultural que permita la orientación de los públicos, la retroalimentación de los procesos de creación y que tribute al perfeccionamiento de la labor institucional.

Con respecto a la programación cultural, se trabaja por elevar su calidad teniendo en cuenta las jerarquías artísticas y garantizar la participación de los creadores en su diseño y ejecución. Entre las urgencias cuenta también la aprobación y aplicación de la norma jurídica que ha de actualizar la metodología de la programación cultural. No quedan fuera las iniciativas que ofrezcan espacios a los artistas locales, así como la regulación adecuada de la administración de los financiamientos que se destinan a la contratación artística en instituciones estatales y no estatales y la solución de los impagos acumulados al sector artístico, de modo que no se acumulen nuevas deudas.

Un arduo seguimiento a los acuerdos derivados de la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y del Tercer Congreso de la Asociación Hermanos Saíz tendrá lugar en el presente año por parte de los directivos del Ministerio y se ofrecerá todo el apoyo a la celebración de ix Congreso de la UNEAC.

Otra de las prioridades apunta a la implementación del Decreto para la Protección de la Cultura en los Espacios Públicos y la detenida revisión de los catálogos profesionales de la música y las artes escénicas en todo el país.

Conscientes de que el trabajo cultural de las comunidades necesita atención diferenciada, el Mincult proyecta su trabajo en fomentar, de conjunto con la CTC, la FEU, la FEEM y la OPJM, la revitalización del movimiento de artistas aficionados y sus festivales.

Las acciones apuntan también a concebir y articular una estrategia integral para la proyección internacional de la cultura cubana, así como una plataforma para la cooperación internacional y la inversión extranjera. Preciso es, consideran, desarrollar un programa específico para incrementar sostenidamente los niveles de exportación de bienes y servicios culturales y sustituir importaciones.

El Mincult ha incluido entre sus prioridades en este 2019 acompañar eventos de gran alcance internacional como la iv Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, la 28 Feria Internacional del Libro, la Feria Cubadisco, las Romerías de Mayo, el Festival del Caribe, la Fiesta de la Cubanía, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival Internacional de Ballet de La Habana y la XIII Bienal de La Habana, por solo citar algunos, así como fortalecer la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad.

La actualización de los planes y programas de estudio de la enseñanza artística en sus tres niveles y la presencia de la vanguardia artística en los claustros de todo el país, así como el permanente incremento de la calidad en la selección de estudiantes y el mejoramiento de la base material de estudio de esos centros constituyen puntos hacia los que dirige también su trabajo la institución de la cultura.

Prioridades

El Programa de la Memoria Histórica y los procesos de gestión de patrimonio material e inmaterial es otro de los asuntos de atención, así como el resguardo de los bienes culturales, monumentos nacionales, locales y zonas de protección, para lo cual se actualiza el marco legal.

La propuesta de un esquema eficiente para la distribución y comercialización del libro en Cuba y la intensificación de las acciones a favor del Programa Nacional por la Lectura constituyen también elementos que engrosan la lista de las prioridades.

De raigal importancia resulta la conciliación entre el Ministerio de Turismo y el de Cultura para que en las instituciones turísticas esté presente el Mincult, de modo que generen encadenamientos productivos, en correspondencia con la política cultural. La revitalización del funcionamiento de la Comisión Cultura-Turismo y el desarrollo de la gestión y el posicionamiento de la agencia Paradiso como receptivo principal de todos los eventos y acciones internacionales de la cultura, es también un elemento asumido con fuerza en este año por el Ministerio.

Otro de los aspectos apunta a la informatización de procesos de la cultura, con énfasis en los servicios a la población, la producción de aplicaciones informáticas y la interacción con las diferentes audiencias, lo cual deberá incrementarse progresivamente, como también la presencia del sistema institucional en internet, los sitios web institucionales, las publicaciones digitales y una presencia mucho más activa en las redes sociales.

El Ministerio se propone evaluar con todos los territorios el programa de inversiones y mantenimientos 2020-2030 y establecer cronogramas conjuntos para su ejecución y control, y cumplir con el Plan de Inversiones previsto para el 2019, de modo que tengan especial atención la reparación y reapertura de casas de Cultura, cines, teatros, bibliotecas, librerías y otras instituciones de servicio público.

El aniversario 500 de la capital, con cuya celebración el Mincult tiene vinculado un plan de obras, que incluye, entre otras, la terminación de la instalación comercial del Fondo Cubano de Bienes Culturales, ubicada en Línea y 18; la Casa de la Música de Galiano, los estudios Abdala, el Centro Cultural del Cerro, la primera etapa del Corredor Cultural de la Calle Línea y las acciones previstas para los museos de Bellas Artes y Hemingway, el isa y las Escuelas Nacionales de Arte, exige del Ministerio el mayor respaldo.

(Tomado de Granma)