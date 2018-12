SNB 58: Cayó el telón, gallos al segundo puesto

Los gallos de Sancti Spíritus derrotaron a los Industriales de la capital en el duelo que quedaba pendiente, y de esta forma se afianzaron en el segundo escaño de la tabla final de posiciones de la etapa clasificatoria, asegurando el comienzo en casa de las series de play off contra los azucareros de Villa Clara, ocupantes de la tercera plaza.

Bajo la mirada de la escasa fanaticada presente en el estadio Latinoamericano, la tropa de José Raúl Delgado tuvo que esforzarse más de lo esperado para vencer a unas huestes azules desmotivadas y con algunas ausencias pero con la dignidad intacta.

Los del Yayabo encaramaron en el box a varias de sus principales figuras (Yariel Rodríguez, Yoen Socarrás, Pedro Álvarez y José Ángel García), evitando así posibles sorpresas de último minuto, con el ánimo de asegurar el éxito en tan importante desafío. Rey Vicente Anglada le dio la bola al diestro pinareño Erlis Casanova, quien realizó una buena labor en seis episodios.

Orlando Acebey, desbordado a la ofensiva, se convirtió en la figura del día al conectar cuatro imparables en cinco turnos con un cuadrangular incluido y tres anotadas, mientras que Frederich Cepeda se iba sin hits pero impulsando a par de compañeros para la goma.

Los leones que estaban destinados a remolcar carreras esta tarde no aparecieron por ningún lugar y se quedaron once capitalinos en bases durante todo el choque.

Al término del partido, el timonel de los sorprendentes gallos espirituanos, José Raúl Delgado, nos dejó estas palabras para sus fieles seguidores:

“Este equipo lo ha dado todo en el terreno desde que esto comenzó. A partir de ahora vamos a seguir igual, haciendo siempre lo mismo: divirtiéndonos en el juego de pelota que es lo que hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados.

No puedo saber si vamos a ganar o a perder, desgraciadamente ya yo no juego béisbol, yo dependo de ellos, de lo que ellos puedan hacer a partir de ahora. La historia está por escribirse. En el deporte no gana el mejor equipo, gana el que mejor sepa engranar todos los factores (disciplina, entrega, deseos, etc) Ya estamos aquí, ahora vamos a luchar con todo para estar en la final”