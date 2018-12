May supera la moción de censura pero pierde respaldo sobre el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, superó este miércoles una moción de censura presentada por sus correligionarios del Partido Conservador, pero más de un tercio de los legisladores ya no la consideran la líder adecuada para poner en marcha la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Tras dos horas de debate en la Cámara de los Comunes, se anunció que 200 conservadores votaron en favor de May y 117 en contra, lo que indica que continúa una división de tres décadas sobre la pertenencia al bloque y que la propuesta del gobierno para el Brexit está en peligro.

A menos de cuatro meses de la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la UE, impera el caos con opciones que van desde un posible adiós sin acuerdo, a la celebración de otro referendo que podría revertir el proceso.

May suspendió el pasado lunes una votación en el Parlamento sobre el acuerdo al que llegó con la UE para el Brexit, diseñado para mantener lazos con el bloque europeo tras dos años de negociaciones, después de que quedó claro que no obtendría la aprobación.

Los críticos del acuerdo dentro de su propio partido provocaron un voto de censura contra su liderazgo, horas después de que la gobernante regresó de una gira para negociar garantías adicionales con los líderes europeos.

Los simpatizantes de May dijeron que la votación parlamentaria mostró que el partido ahora debería respaldarla, pero el grupo que apoya un Brexit duro dijo que tiene que renunciar.

Es un resultado terrible para la primera ministra, declaró a la cadena BBC Jacob Rees-Mogg, líder de una facción en el partido. Debe darse cuenta de que, según todas las normas constitucionales, tiene que ir a ver a la reina con urgencia y renunciar.

Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista, tuiteó que May “ha perdido la mayoría en el Parlamento, su gobierno es un caos y es incapaz de lograr un acuerdo para el Brexit que funcione. Debe someter su fallido pacto a consideración de la Cámara la semana próxima”.

May dijo que escucharía a quienes votaron en su contra y que buscará garantías para la parte más controvertida de su plan: una política que impida una frontera en Irlanda.

Si bien estoy agradecida por el apoyo, una cantidad importante de colegas votaron en mi contra y he escuchado lo que han dicho, señaló May. “Ahora tenemos que seguir trabajando para conseguir el Brexit y un mejor futuro para este país”.

May tiene previsto reunirse con líderes europeos el jueves en una cumbre en Bruselas, para buscar más garantías que calmen a sus críticos, pero los líderes ya descartaron renegociar el acuerdo.

El Brexit es la decisión política y económica más importante de Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. El resultado final modelará su economía, tendrá consecuencias de largo alcance para la unidad del país y determinará si Londres puede mantener su lugar como uno de los dos principales centros financieros mundiales.

May accedió a la jefatura del gobierno tras la agitación generada por el referendo de 2016, pero se comprometió a cumplir el Brexit como una forma de curar a un país dividido.

Poco antes de la votación, May trató de ganarse a los legisladores indecisos prometiendo que renunciaría antes de las elecciones legislativas de 2022.

Los diputados conservadores que apoyan el Brexit acusan a Theresa May de haber traicionado en las negociaciones lo que votaron sus compatriotas, mientras quienes se oponen a la salida del bloque europeo dicen que ha negociado el peor pacto posible.

(Con información de La Jornada)