Drogba anuncia su retiro del fútbol

Didier Drogba ha confirmado su retirada de los campos de fútbol a los 40 años después de una trayectoria “magnífica”, como califica el propio marfileño. Con 164 goles en 381 partidos con el Chelsea, cuatro Premier Leagues y la Champions de 2012, el delantero africano se despide del fútbol como una de las mayores leyendas de la historia.

“Después de 20 años, he decidido poner punto y final a mi carrera futbolística”, confirmó el delantero para la BBC. El jugador africano se marcha de los terrenos de juego después de una última etapa en la que ha estado jugando con los US Phoenix Rising, equipo del que es copropietario: “Es la mejor manera de acabar, ayudando a jóvenes talentos a desarrollarse”. Drogba se siente satisfecho y reconfortado: “Devolverle algo al fútbol, por todo lo que me ha dado al largo de mi carrera, es la mejor manera de irme”, explica el africano.

Una leyenda

Didier Drogba se marcha como una auténtica leyenda. Máximo goleador africano de la historia de la Champions con 44 goles en 94 partidos, cuarto máximo goleador en la historia del Chelsea con 163 goles, ganador de cuatro Premier Leagues, una Champions y tres participaciones en los mundiales como capitán de Costa de Marfil. En sus 9 años en el Chelsea, Drogba se convirtió en uno de los delanteros más letales en el área. Una auténtica pesadilla para sus marcadores. Recogiendo el testimonio del propio Carles Puyol, eterno capitán del FC Barcelona, “Drogba siempre fue el oponente más difícil de defender”. La capacidad para esconder la pelota, su potencia al arrancar y la facilidad para encontrar el espacio suficiente para sacar disparo comprometieron a toda zaga defensiva.

Camino complicado

Sin embargo, la trayectoria de la leyenda africana no fue nada fácil. A los 6 años, aún siendo un niño, Didier Droga empezó su aventura por Europa junto a su tío. “Mi padre quería que fuera a Francia para tener más opciones de poder estudiar. Estaba excitado por irme de Costa de Marfil hasta que llegué al aeropuerto. Mi madre estaba llorando, pude ver su tristeza en el rostro. Me di cuenta que iba a dejar a mis padres por irme a un sitio que no conocía. Como niño también estaba triste… pero todo cambió”, explica Drogba.

Cambio de rol

Drogba empezó a jugar en un equipo de fútbol federado a los 11 años. “Empecé como lateral derecho. Subía y bajaba marcando goles, metiéndome para dentro y sacando chutes. Pero mi tío me dijo: ‘¿por qué juegas de lateral? En la familia solo tenemos delanteros’.

Al mudarse a otra ciudad, el marfileño ya se introdujo directamente como un delantero: “Por suerte mía, en ese primer año ya pude marcar 40 goles, y a partir de ahí todo empezó”. El africano se propuso llegar a lo más alto desde pequeño: “Enviaba solicitudes para entrenar con equipos de primera división, pero nunca recibía una respuesta positiva… hasta que pude ir con el Le Mans”, recuerda el ex del Chelsea.

Un sueño hecho realidad

Después de un gran rendimiento con el Le Mans, el marfileño pudo cumplir su sueño de jugar con el Olympique de Marsella: “Cuando estaba en el Le Mans les decía a mis amigos que ‘algún día me verían jugando en ese equipo’. En 2003 haría su sueño realidad. “Fue el mayor sueño que tuve en toda mi vida”, asegura el delantero.

