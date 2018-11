May insiste en llevar adelante Brexit pese a protestas (+ Video)

La primer ministra del Reino Unido, Theresa May, se refirió este domingo a las negociaciones que se llevan a cabo para formalizar la salida de su país de la Unión Europea, señalando que no pactará un acuerdo definitivo del Brexit que no sea conveniente y satisfactorio en las relaciones futuras relaciones entre el bloque europeo y la nación británica.

Aseguró que, debido a que todavía se están produciendo negociaciones, “existe la posibilidad de hacer cambios sobre el principio de acuerdo técnico en cuanto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea alcanzado con las autoridades de Bruselas”.

Aseveró que “nada está acordado hasta que todo quede acordado”, y reiteró “por si a alguien le quedan dudas, que Reino Unido abandonará la UE a partir del 29 de marzo de 2019”.

This isn’t about party politics, this is about what matters for this country, it is about what is in the national interest, that’s what I’m determined to deliver. A deal that’s good for the people of this country. pic.twitter.com/340DUycv91

— Theresa May (@theresa_may) November 18, 2018