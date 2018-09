Filipe Luis: A partir del momento que Messi no es elegido el mejor del mundo, el premio pierde credibilidad

El defensor brasileño Filipe Luis le concedió una entrevista a Globoesporte y sorprendió al considerar que es un error que Lionel Messi no se encuentra entre los finalistas en la elección al mejor jugador en The Best.

“El premio dice que es para el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo, en mi opinión, es Messi. Hoy, el año pasado, dos años atrás y tres años atrás. A partir del momento en el que Messi no es elegido el mejor del mundo, con todo lo que él hace, (el premio) pierde un poco de credibilidad”, fue la frase contundente del lateral brasileño.

Y prosiguió: “No importa si otro fue campeón de la Champions o si otro jugador llegó a una final. En mi opinión, Messi es el mejor del mundo y hace muchos años ya”.

En tanto, se refirió a otros rivales directos del astro argentino, pero lo mantuvo en el pedestal: “Que Neymar va a estar ahí, que Salah merece estar entre los tres, que Cristiano también merece estar entre los tres, también. Pero que él demuestra en cada partido que juega que es el mejor del mundo, no tengo ninguna duda”.

Siempre se habló mucho del enfrentamiento entre ambos a la hora de verse las caras con sus equipos, pero Filipe Luis ya había dejado en claro que lo que pasa en la cancha no quita su admiración sobre el argentino:

“He jugado más de 30 partidos contra él y me toca la parte del carnicero, pero es que, siendo totalmente sinceros, es imposible parar a Messi uno contra uno sin faltas. Lo único que siento por él es admiración. De lo que vi, es el mejor y es difícil que veamos otro como Messi”, expresó al diario El Mundo hace algunos meses.

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric son los tres finalistas al premio The Best 2018. La gala de entrega se celebrará el próximo 24 de septiembre en Londres.

(Con información de Marca)