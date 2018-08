Fallece a los 95 años “Chicha” Mariani, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo

Este lunes, a los 95 años de edad y sin haber podido encontrar a su nieta Clara Anahí, falleció María Isabel ‘Chicha’ Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, dieron a conocer medios de prensa argentinos.

Mariani había sufrido días atrás un accidente cerebrovascular y se encontraba internada en un hospital de la ciudad de La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

‘Chicha’ Mariani fue uno de los símbolos de la lucha por los derechos humanos en la Argentina por su incansable esfuerzo para hallar a los bebés y niños apropiados ilegalmente por la dictadura cívico militar que gobernó entre 1976 y 1983 en Argentina.

El 24 de noviembre de 1976 su nuera Diana Teruggi y su pequeña nieta Clara Anahí, entonces de tres meses, desaparecieron tras un brutal operativo ilegal represivo en una casa de La Plata. El hijo de Mariani, Daniel Mariani, fue asesinado al año siguiente.

Según pudo averiguar en base a distintos testimonios, Clara Anahí fue llevada con vida del operativo en La Plata y Mariani se dedicó desde entonces a buscar a su nieta en medio de la sangrienta dictadura que llevaba adelante Jorge Rafael Videla. Se puso en contacto con otras mujeres que también buscaban a sus hijos y a sus nietos y en noviembre de 1977 fundó la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.

Presidió durante varios años la entidad reconocida internacionalmente por su búsqueda de más de 400 bebés nacidos en cautiverio o robados por la dictadura, hasta que en 1989 dejó la institución y siguió por otros caminos su tarea.

En la misma casa donde fue robada su nieta fundó un museo, donde aún se pueden observar los agujeros en las paredes por los disparos hechos durante el operativo represor, y creó la asociación Clara Anahí. En 2015 se investigó un supuesto parentesco con una joven, pero los análisis de ADN lo descartaron.

“Yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos pero no me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta”, declaró Mariani durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz, quien estuvo a cargo del operativo represivo en que su nieta fue secuestrada.

“Lo veo al policía Etchecolatz con el rosario y yo le quisiera pedirle que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde esta Clara Anahí, porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano”, señaló entonces la activista.

‘Chicha’ Mariani luchó hasta el final de sus días por hallar a su nieta. “Otros van a seguir buscándola, no voy a estar sola”, había declarado en una reciente entrevista, en la que reiteró la frase de Martin Luther King que adoptó como propia: ‘Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano’.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo la despidió con la promesa de continuar su tarea. ‘Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas que faltan’, expresó la entidad en un comunicado.

