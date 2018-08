Las imágenes ganadoras de Scuba Diving 2018

Como cada año, la revista Scuba Diving convocó su concurso de fotografía marina y subacuática; en Through Your Lens, las fotografías presentadas son increíbles capturas de la vida salvaje, de los fondos marinos o composiciones de arte conceptual con el agua como elemento principal y con toda la vida y la energía que genera a su alrededor.

En su decimocuarta edición, el concurso fotográfico de Scuba Diving Magazine, recibió más de 2 mil 100 fotografías de todo el mundo.

Los ganadores, a parte del Gram Premio, se seleccionaron entre cuatro categorías: Gran Angular, Macro, Conceptual y Cámara Compacta, en las que quedan patentes las habilidades y el talento que tienen miles de artistas anónimos.

El Gran Premio recayó en Rodney Bursie por su imagen de una ballena saltando sobre las olas del océano. El fotógrafo declara, “Espero que la imagen comparta con otros mi opinión sobre el mundo místico en el que me encuentro cada vez que me sumerjo debajo de la superficie”. Bursie ganó mil dólares en efectivo y un viaje.

Ganador del Gran Premio: Rodney Bursie

“[…] algunas de mis fotos favoritas de la vida marina son disparadas desde atrás; aquí intenté crear una perspectiva única volteando la imagen al revés para que la ballena parezca flotar justo encima de la superficie en completa brecha. La narración de historias no siempre se trata de la realidad de lo que se vio…”.

Primer Puesto en Cámara Compacta: Jamie Hall

“En un sitio de buceo llamado South Lagoon, noté una formación de rocas y coral en un área arenosa. Mientras miraba por un agujero, vi una de las anguilas morenas gigantes más grandes y curiosas con las que me había encontrado. Me moví con cautela y la morena miró directamente a mi lente, sin interrumpir el contacto por un momento. Estaba ansioso por no estresar al animal, así que tomé tiempo para acercarme lentamente. Hice clic en algunos disparos mientras la anguila continuaba mirando…”

Segundo Puesto en Cámara Compacta: Yap Katumbal

“Estaba buceando en un sitio llamado TK3 en el estrecho de Lembeh cuando vi este hermoso pulpo a unos 40 pies, el pulpo de coco más pequeño que jamás había visto, de aproximadamente 2 pulgadas de largo. Estaba escondido en un tubo de vidrio que yacía en el fondo, y parecía que estaba esperando a ser fotografiado…”.

Tercer Puesto en Cámara Compacta: Ferenc Lőrincz

“[…] iluminé al pez desde ambos lados con mis flashes, dejando solo un poco de luz en la parte posterior para crear un fondo negro”.

Primer Puesto en Macro: Cai Songda

“Esta toma me recuerda cómo una inmersión nocturna aparentemente aburrida se convirtió en una de mis más memorables. Ascendiendo, desde casi 100 pies, sin nada que mostrar, estaba haciendo mi parada de seguridad cuando vi a este pulpo manta. En ese momento, me sorprendió que todos los elementos necesarios para una captura maravillosa aparecieran juntos: los colores eran vibrantes, los reflejos seductores y el pulpo muy colaborativo, como si posara”.

Segundo Puesto en Macro: Christian Bachmann

“[…] con sus aletas revoloteando a un ritmo rápido, inicialmente fue difícil enfocar mi cámara, especialmente en los detalles finos. Con paciencia y un poco de suerte, pude obtener esta toma, mostrando su distintiva línea blanca reluciente, y dando la impresión de que el pez está realmente volando”.

Tercer Puesto en Macro: Rafael Fernandez Caballero

“Debido a su tamaño diminuto y su naturaleza tímida, fotografiar a un pez tan de cerca es complicado. Después de encontrar un pez cangrejo con huevos, esperé durante semanas…cuando llegó el momento, tomé mi mejor lente macro y la lente acuática de mayor aumento e intenté capturar la esencia de una madre que cuida a sus descendientes”.

Primer Puesto en la categoría Conceptual: Conor Culve

“Me encontré con este pulpo mientras buceaba; la criatura posó perfectamente, volviéndose rojo intenso y envolviendo sus tentáculos simétricamente. Finalmente creé un “hogar” para él con una pequeña botella que encontré buceando para hacer referencia a cómo estas criaturas se ven a menudo, indefensas entre nuestra basura”.

Segundo Puesto en la categoría Conceptual: Lucie Drlikova

“Esta toma se obtuvo en Praga en una piscina de 26 pies de profundidad cubierta por una gran pieza de tela gris. La imagen se titula “Lo que importa es cómo te ves. No importa lo que piensen los demás; Lo más importante es lo que piensas, cómo te ves a ti mismo. Usé la superficie del agua como un espejo para el reflejo y giré la imagen 90 grados para crear el efecto de una mujer frente a un espejo”.

Tercer Puesto en la categoría Conceptual: Christian Vizl

“La modelo es una campeona de apnea de Chile; la forma en que se mueve bajo el agua es fascinante. Esta imagen fue tomada al mediodía, cuando el sol proporciona el ángulo de los rayos para crear la ilusión de entrar en un mundo mágico. Luego, la modelo tuvo que acercarse a la superficie muy lentamente (y tuve que contener la respiración) para no perturbar el efecto espejo. Usé una velocidad de obturación relativamente alta para capturar los detalles finos de los rayos “.

