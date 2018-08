Respuesta a descubra mi error al responderle el acertijo de Fidel en 1969

Me llenó de alegría comprobar que este acertijo alcanzó tanta hemoglobina virtuosa. Vinculé el problema matemático con el refrán, y como algunos advirtieron iba más allá de la luna como satélite natural terrestre. Si Fidel no hubiese sido un soñador, un innovador de gran calibre, no hubiésemos logrado tantas cosas que nos hacen sentir agradecidos y orgullosos de él.

Vamos por parte.

I

Después de observar y comentar aquella trasmisión televisiva, Fidel y los demás compañeros bajamos hasta el portal del rectorado. Fidel con su estilo amistoso compartió con los estudiantes y profesores que se encontraban estudiando en la Biblioteca de la UH y acudieron a su encuentro.

Fidel en broma dijo que sería un día histórico, ya que se formaría el equipo de estudio para el viaje de Cuba a la Luna. Comenzó preguntando: “un Físico; un Químico; un Biólogo; y aparecieron osados voluntarios. Luego de seleccionar a esos estudiantes; preguntó por un matemático, nadie respondió y Chomi-nuestro rector-, me echó “palante”. Fidel me echó su brazo por encima y me dijo: calcula el tiempo que nos demoraremos en llegar a la luna suponiendo que viajemos a una velocidad de 3000 km/h y que la distancia a la luna sea 4,06*10^-8 de un año-luz.

El acertijo no me asustó; le pregunté si era velocidad media y me dijo que sí.

Me aparté unos minutos para razonar y calcular, y al responderle que nos demoraríamos 5,33 horas, me dijo de inmediato que estaba mal. Miró mis cálculos y me señaló el error.

¿Cuál fue mi error?

Fundamente su respuesta.

Respuesta: Fidel se percató que me salté las 24 horas que tiene un día en el cálculo para hallar la cantidad de segundos en un año. Aclaro de que no se trataba de un problema científicamente concebido, sino de un acertijo en que se obviaban teorías y leyes que para un caso real es imprescindible tener en cuenta como algunos de ustedes muy bien señalaron.

Solución al problema:

e=v*t

v= 3000 km/h

e=4,06*10^-8 de un año-luz

Un año-luz es la es la distancia que recorre la luz en un año. La velocidad de la luz es aproximadamente 3*10^5 km/s.

En un año de 365 días hay 365 * 24 * 60 * 60= 31’536 000 segundos.

Entonces la luz recorrerá 9,46*10^12 kilómetros. Al multiplicar esa cantidad por 4,06*10^-8 nos dará 384 400 km. Esa distancia de la tierra a la luna se recorrerá con una velocidad media de 3 000km/h en 128,13 horas o sea en 5,34 días. Esa era la respuesta correcta; pero al no multiplicar por las 24 horas de un día obtuve 3,94*10^11 kms como año-luz y al multiplicarlo por 4,06*10^-8 llegué a 16 017 kms de distancia entre la tierra y la luna y a las 5,33 horas al dividir por 3 000.

Yo saqué la conclusión que ya Fidel había hecho esos cálculos; seguramente estuvo estudiando antes de ir a la Universidad para presenciar y entender la trasmisión televisiva.

Cuando yo le mostré el papel con las fórmulas y los cálculos, él me dijo: ¿y dónde están las 24 horas que tiene un día? Y con fino humorismo añadió: “anda al hilo que te saco de la preselección”. Después cada vez que iba por la Colina o me veía en otro lugar me llamaba “el Matemático”.

Se produjo algo muy chistoso, ya que hubo un estudiante de sociología que le dijo que él quería estar en la selección y Fidel dijo: “Chomi, ¿para qué nos servirá un sociólogo en La Luna?; y de inmediato se respondió, ah, incorpórate que tú vas a investigar las civilizaciones que podamos encontrar o fundar.

Fue una tarde inolvidable.

Muchos de ustedes lograron identificar mi error y lo hicieron de una manera muy eficiente, ya que al saltarme las 24 horas del día, se resolvía cambiando la unidad de medida utilizada en la respuesta.

Destaco las respuestas de Fermin RH; de Oro; de Arnaldo G.; de Carlos A; de Alejandro; de Adolfo Silva; de Rodo.

Osvaldo hizo un humorístico y controversial alegato, y se extrañó de mi error como matemático. Nada amigo, son gajes del oficio y como dijo el poetamatemático Vico C y otros amigos, el deseo de ser veloz me traicionó.

Como ya vimos en un acertijo anterior una cosa es la velocidad de cálculo y otra la consistencia del razonamiento. Pude haberme percatado por razonamiento lógico que 5,33 horas era muy poco tiempo; pero no se puede obviar la tensión generada por aquel evento en que se mezclaba lo jocoso con lo juicioso y Fidel estaba entre nosotros.

RARJ con su capacidad de ver lo que tiene el iceberg debajo del agua, se iluminó con el 5 como parte entera de la respuesta y lo asoció con la curiosidad matemática desde El Moncada al triunfo definitivo de 1959. Nada amigo, esas son las propiedades cabalísticas de los números en Para Pensar…

II

Completar e interpretar creativamente el siguiente refrán:

Cuando el dedo del sabio señala la luna el _________________ mira al dedo

Respuesta: Como corresponde a estos ejercicios de pensamiento, no hay una respuesta única.

Sabemos que muchas de las frases célebres son víctimas de la adulteración; en algunos casos procedentes y en otros no.

Se le atribuye a Confucio, y la palabra es el necio. Pero puede ser sustituida por sinónimos como el tonto, el pastuso, el ignorante, el despistado,… como varios de ustedes sugirieron.

Hubo interpretaciones que apuntaron al pensamiento lateral; algo que siempre aplaudo aunque vayan en una dirección que no estimule la interpretación más aportadora en lo social. Marga una vez más presentó credenciales en esto del pensamiento lateral.

Uno de mis objetivos con el desmenuce del refrán era precisamente en la dirección de lo planteado por Arnaldo G.; por Oro por Fermin RH, y por los poetas.

Según Javier Urrea Cuéllar, hay cuatro comportamientos que nos convierten en necios y nos impiden ver la luna: ignorancia, pesimismo, envidia e indecisión. El salto del “yo” al “nosotros” parece una misión imposible que se puede cumplir cuando logremos cambiar la fe por el esfuerzo, las velas por el trabajo y el resentimiento por la admiración. La envidia nos come vivos y nos condena al subdesarrollo. Lo increíble es que para el necio cualquier forma de solución es un problema, prefiere el ciento por ciento de nada, que el cincuenta por ciento de algo. Fin de la cita

Destaco algunas respuestas originales:

Marga dijo:

Cuando el dedo del sabio señala la luna, el ortopédico (que puede ser también un sabio, al que le interesa todo lo que tiene que ver con su profesión, por tanto, le interesa examinar el dedo del sabio), mira al dedo.

Carlos A dijo:

Cuando el dedo del sabio señala la luna el alumno que no le interesa la clase, sonseando, mira al dedo.

Vico C dijo:

Cuando el dedo de ese sabio

La luna señala, el necio

Incredibilidad y desprecio

Muestra con desinterés y agravio

Con la verdad en los labios

A meta lejana aspira

El sabio, más a mentira

Al necio todo le suena

Y su mente se envenena

Porque sólo al dedo mira.

El poeta mayor RARJ dijo:

Al otro ejercicio puedo

Responder, sin duda alguna:

Que el sabio apunta a la luna,

Y el tonto mira su dedo.

El hombre sabio, en su Credo,

Mira lejos, al futuro,

El tonto es quien pone un muro

Para no ver más allá

Y el que casi siempre está

Lidiando con lo inseguro.

Lo de RARJ y Vico C sigue poniéndole alto octanaje a nuestra columna. ¡Qué bien que sigan así!

Termino esta respuesta reiterando mi homenaje a Fidel, quien sembró en mí la vocación de Revolucionario- al decir del Che-, la más alta condición de la especie humana.

Nos encontraremos el lunes 20 con un nuevo acertijo en que Rafael y Antonio vuelven a ser protagonistas, y en que tendrán que indagar en el Boxeo como deporte y sus divisiones oficiales.