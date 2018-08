Descubre mi error al responder el acertijo de Fidel en 1969

Este acertijo es un humilde homenaje a Fidel en la fecha de su cumpleaños; se basa en un hecho real el 20 de julio de 1969, en que luego de alunizar la nave norteamericana Apolo 11, dos astronautas (Armstrong y Aldrin) caminaran sobre la superficie lunar. Yo tuve el honor de estar en la sala del rectorado de la UH en que se siguió por un televisor a color aquel acontecimiento trascendental. Para balancear, un ejercicio de creatividad.

I

Después de observar y comentar aquella trasmisión televisiva, Fidel y los demás compañeros bajamos hasta el portal del rectorado. Fidel con su estilo amistoso compartió con los estudiantes y profesores que se encontraban estudiando en la Biblioteca de la UH y acudieron a su encuentro. Yo era miembro del Buró UJC-FEU y acababa de terminar el tercer año de la carrera de Matemática en la especialidad de Análisis Numérico y Computación.

Fidel en broma dijo que sería un día histórico, ya que se formaría el equipo de estudio para el viaje de Cuba a la Luna. Comenzó diciendo: “Hace falta un Físico; un Químico; un Biólogo; y aparecieron osados voluntarios. Luego de seleccionar a esos estudiantes; preguntó por un matemático, nadie respondió y Chomi-nuestro rector-, me echó “palante”. Fidel me puso su brazo por encima y me dijo: calcula el tiempo que nos demoraremos en llegar a la luna suponiendo que viajemos a una velocidad de 3000 km/h y que la distancia a la luna sea 4,06*10-8 de un año-luz.

El acertijo no me asustó; le pregunté si era velocidad media y me dijo que sí.

Me aparté unos minutos para razonar y calcular, y al responderle que nos demoraríamos 5,33 horas, me dijo de inmediato que estaba mal. Miró mis cálculos y me señaló el error.

¿Cuál fue mi error?

Fundamente su respuesta.

II

Completar e interpretar creativamente el siguiente refrán:

Cuando el dedo del sabio señala la luna el _________________ mira al dedo.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!